¿Ingresas o no? UNMSM: Consulta AQUÍ los resultados del simulacro del examen de admisión 2026-II

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) reveló el LINK oficial en que se muestran los resultados del simulacro presencial del examen de admisión 2026-II. Conoce qué puntaje obtuviste y en qué puesto quedaste en la prueba realizada el último domingo 8 de febrero.

Simulacro del examen de admisión con más de 9 mil postulantes

El 8 de febrero fue la fecha clave en que miles de jóvenes pudieron poner a prueba su nivel de conocimiento y descubrir si van por buen camino para alcanzar una vacante de la carrera profesional que tanto anhelan estudiar en la 'Decana de América'.

San Marcos reveló que al menos 9851 participantes se presentaron en el simulacro presencial del examen de admisión 2026-II que se desarrolló en la Ciudad Universitaria, una jornada académica que les permitió a los postulantes conocer de manera directa las condiciones reales del proceso de admisión que se realizará oficialmente el 7, 8, 14 y 15 de marzo: desde el control de ingreso y la distribución por áreas hasta el tiempo, tipo de preguntas y más.

"Este simulacro es una valiosa oportunidad para que los estudiantes, especialmente quienes aún cursan la etapa escolar, conozcan cómo es una evaluación en San Marcos, se familiaricen con su exigencia académica y fortalezcan su preparación con anticipación", expresó la rectora de la casa de estudios de nivel superior, Dra. Jeri Ramón Ruffner.

Resultados simulacro de admisión 2026-II UNMSM

La evaluación que varios postulantes rindieron el domingo desde muy temprano, les permitió conocer su desempeño y ajustar su preparación en las semanas previas al proceso definitivo en marzo, por lo cual, tras terminar el simulacro muchos esperaron ansiosos que la UNMSM revelara los resultados del simulacro.

En ese marco, por la tarde del 8 de febrero, la 'Decana de América' lanzó el link oficial para acceder a su plataforma oficial de la Oficina Central de Admisión (OCA) y conocer el puntaje obtenido en la prueba, de manera rápida y segura, dependiendo la carrera que elegiste. Solo debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página de la OCA de la UNMSM a través de este ENLACE. Selecciona la parte de resultados simulacro presencial. Luego dale clic en Lima. Verifica tu puntaje obtenido en el simulacro según tu carrera profesional.

Portal para ver resultados simulacro examen de admisión 2026-II UNMSM.

Fechas del examen de admisión UNMSM 2026-II y precios

A través de la página web de la OCA de San Marcos, se publicó las cuatro fechas para facilitar la organización y evitar aglomeraciones y contratiempos entre los postulantes al momento de rendir el examen de admisión 2026-II:

Sábado 7 de marzo de 2026: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).

de marzo de 2026: (Ciencias Económicas y de la Gestión) y (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales). Domingo 8 de marzo de 2026: Área B (Ciencias Básicas), Área C (Ingenierías) y examen especial para todas las áreas.

de 2026: (Ciencias Básicas), (Ingenierías) y examen especial para todas las áreas. Sábado 14 de marzo de 2026: Área A (Ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana).

de marzo de 2026: (Ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana). Domingo 15 de marzo de 2026: Escuela Profesional de Medicina Humana.

Para poder presentarte al examen de admisión, primero debes realizar tu respectiva inscripción, que, según la San Marcos, será por orden alfabético, según la letra inicial de tu primer apellido, y partirá desde el 5 de enero hasta el 26 de febrero. Las tarifas varían según la procedencia escolar:

Instituciones públicas: S/400. Código 9501.

Instituciones privadas: S/800. Código 9502.

Además, recuerda adquirir el reglamento de admisión digital, que tendrá un costo de S/70.

Es así como la OCA UNMSM reveló el LINK donde los postulantes podrán conocer sus resultados y puntajes del simulacro del examen de admisión 2026-II que rindieron el domingo 8 de febrero a puertas del proceso oficial que se llevará a cabo en marzo del presente año para alcanzar una vacante.