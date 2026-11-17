17/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La criminalidad continúa golpeando sin tregua al sector del transporte público en la capital. Un nuevo atentado armado se registró en Lima Este, específicamente en el anexo 22 de Jicamarca, en la provincia de Huarochirí, donde un conductor de la empresa de transportes Los Mandarinos fue baleado mientras cumplía con su recorrido habitual a bordo de una miniván.

El violento episodio ocurrió a la altura del paradero Los Testigos, en una zona de intenso tránsito peatonal y comercial, generando momentos de profunda tensión y gran alarma entre los pasajeros y los vecinos que se encontraban en las inmediaciones del lugar.

La modalidad del ataque y la ruta de escape

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales y los reportes preliminares, el ataque se perpetró bajo una modalidad calculada. Los presuntos delincuentes habrían abordado el vehículo fingiendo ser pasajeros comunes y corrientes.

Sin embargo, al llegar al paradero mencionado, los sujetos abrieron fuego contra el chofer en reiteradas oportunidades desde el interior de la unidad para luego descender raudamente y escapar a bordo de otro vehículo que los esperaba muy cerca para asegurar su huida hacia el sector de Santa Rosa Unida.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Un chofer de la Empresa de Transporte El Mandarino fue asesinado a balazos por un falso pasajero en el paradero Tránsito, en el distrito de San Juan de Lurigancho. En un inicio, sus compañeros lo trasladaron a un centro de salud, pero no pudieron... pic.twitter.com/0hI7ynohZF — Exitosa Noticias (@exitosape) November 18, 2026

La rápida y sorpresiva incursión criminal dejó al trabajador, identificado como José Miranda Torres, gravemente herido, por lo que fue trasladado al Centro de Salud San Antonio, pero fue rechazado por, aparentemente, no contar con personal calificado para su intervención, por lo que fue llevado al hospital de Canto Grande, donde se confirmó su deceso en el camino.

Dirigente denuncia cobros de bandas extorsivas

En comunicación con el dirigente de la empresa de transporte, este denunció que bandas extorsivas continúan cobrándoles cupos y que justamente hoy, tras no poder realizar su pago recurrente a una de estas, tomó represalias al instante y acabaron con la vida del chofer.

"No sé ni qué hacer, para empezar, y segundo, claro, está el dolor por el compañero pero, solo queda seguir adelante, porque lidero a todo este grupo y todo va a caer sobre mi persona y tengo que ser fuerte", expresó el dirigente con resignación.

Empresa paralizará sus servicios este miércoles

Asimismo, el representante señaló que desarrollaría una reunión con sus trabajadores tras enterarse del caso para acordar medidas de protesta a las autoridades, las cuales ya han sido confirmadas con la paralización de sus servicios este miércoles 18 de noviembre, con la posibilidad de llegar a las puertas del Mininter.

"Más que seguro es que vamos a parar al Ministerio del Interior, que quiero que nos escuche, con todos los carros posibles", señaló el dirigente.

Cabe señalar que Electri Motors (nombre legal de la empresa de transportes, viene denunciando a este medio desde el mes de marzo que son hasta 5 las bandas extorsivas a las que paga cupos para evitar asesinatos.

Así, este atentado deja a una familia en luto y a dos menores huérfanos, fruto de una criminalidad que no cesa y por la que urge la necesidad de implementar estrategias de seguridad más firmes y efectivas en las rutas periféricas de la capital.