ATU anuncia el cierre del acceso a la Vía Expresa Paseo de la República por obras de la Línea 2 desde este 20 de mayo

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención personas al volate! La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó este martes que desde mañana, miércoles 20 de mayo, se cerrará temporalmente el acceso a la Vía Expresa de Paseo de la República, en el tramo de ingreso norte-sur, justo antes de la Plaza Grau.

La medida, que durará 21 días,responde a la construcción del túnel que interconectará la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con la Estación Central del Metropolitano, una obra clave para mejorar la movilidad en la capital.

Lo que deben saber los conductores

Durante el periodo de cierre, quienes circulen de norte a sur deberán tomar nota del plan de desvío que se implementará a partir de mañana para evitar contratiempos y planificar sus rutas habituales:

El acceso alternativo a la Vía Expresa estará disponible a 100 metros después de la Plaza Grau , lo que permitirá continuar el recorrido hacia el sur.

a la Vía Expresa estará disponible a , lo que permitirá hacia el sur. Los tres carriles de la avenida Paseo de la República seguirán habilitados en sentido norte-sur, por lo que el tránsito no se detendrá, aunque sí se verá ajustado por la restricción del ingreso al zanjón.

La ATU implementará señalización preventiva y orientación vehicular permanente para facilitar la circulación y minimizar el impacto en el tráfico.

Conductores podrán tomar entrada alterna pasando la Plaza Grau.

El túnel tendrá una extensión de 180 metros y permitirá que miles de usuarios conecten diariamente sus viajes entre la Línea 2 y el Metropolitano. Actualmente, la Estación Central de la Línea 2 registra un avance físico de 74,09 %, y se proyecta que el sistema completo cuente con 27 estaciones, además de las 8 correspondientes al ramal de la Línea 4.

Se trata del primer metro subterráneo del país, diseñado para transformar la movilidad urbana con un transporte seguro, moderno y rápido para la magnitud de la demanda de transporte en la capital.

Impacto en la ciudad

La integración de ambos sistemas marcará un antes y un después en el transporte limeño, especialmente para quienes se desplazan desde Ate y el Callao hacia el Centro de Lima y los distritos del sur. La obra busca reducir tiempos de traslado y ofrecer una alternativa eficiente frente al tráfico vehicular.

Para los conductores, la recomendación es clara: planificar rutas con anticipación y considerar el acceso alternativo habilitado tras la Plaza Grau. Aunque el cierre puede generar incomodidades, la obra representa un paso decisivo hacia una ciudad más conectada y con mejor infraestructura de transporte.

La paciencia al volante será clave durante estas tres semanas de intervención, con la promesa de un beneficio mayor a futuro.