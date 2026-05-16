Precio del DÓLAR en Perú HOY, 16 de mayo: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este sábado?

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el precio del dólar en Perú este sábado 16 de mayo? Conocer cómo cotiza el tipo de cambio para la compra y venta hoy, te permitirá evaluar si es el mejor momento para realizar alguna transacción con esa divisa estadounidense.

Precio del dólar Sunat: Tipo de cambio compra y venta

El precio del dólar en el mercado peruano mantiene la atención de ciudadanos, empresarios e inversionistas tras conocerse los resultados de la ONPE al 100% de los candidatos presidenciales que pasarán a segunda vuelta, aunque cabe recordar que el domingo 17 el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará recién la proclamación de esos datos.

En medio de la expectativa en el ámbito político, muchos se preguntan cuál es el valor actual de la moneda extranjera y cómo cotiza el tipo de cambio, precisamente este sábado 16 de mayo, para tomar decisiones informadas en el aspecto personal, comercial y financiero, ya que puede impactar en el rendimiento de sus ahorros e inversiones.

Una entidad del Estado que te permite estar al día sobre cuáles son los valores del dólar en nuestro país y su comportamiento, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que otorga valor legal a las divisas extranjeras. En ese marco, te revelamos cómo cotiza la divisa este sábado, según el organismo adscrito al MEF:

SÁBADO, 16 DE MAYO Precio del dólar HOY: Así cotiza el tipo de cambio en Perú este viernes 15 de mayo Lee también COMPRA VENTA S/ 3.426 S/ 3.435

Las cifras reflejadas en la SUNAT muestran una leve variación al alza, en comparación al día de ayer, viernes 15 de mayo, donde la compra era de S/3.413 mientras que la venta tenía el valor de S/3.419. Cabe recordar que estos valores pueden variar debido a distintos factores, entre ellos:

Política monetaria de EE. UU .: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta, puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio.

como el cobre y el oro, que Perú exporta, puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio. Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.

como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie. Intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): Puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

Tipo de cambio dólar paralelo

Entre otros datos, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.420 | Venta S/ 3.445

Precio dólar Sunat y paralelo.

Así cerró el dólar ayer, 15 de mayo

Otra institución en el que puedes encontrar información actualizada sobre el precio del dólar es el BCRP, que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio interbancario. En ese marco, de acuerdo a lo revelado en su página web, la moneda extranjera cerró así su valor el día de ayer, 15 de mayo:

Cerró en S/3,4365, (con una apertura de S/3,4355). Mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un promedio de S/3,4326, con un máximo de S/3,4390 y un mínimo de S/3,4250.

Cotización del dólar ayer, 15 de mayo, según el BCRP.

El precio del dólar en Perú hoy, sábado 16 de mayo, se mantiene en constante variación debido a factores internos y externos. Conocer cómo cotiza el tipo de cambio para la compra y venta te permitirá tomar mejores decisiones financieras.