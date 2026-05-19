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Segunda vuelta: JNE confirma temas para el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El director nacional de educación del JNE, Carlos Vilela, anunció los cuatros temas que se abordarán en el debate presidencial de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el próximo 31 de mayo.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez Composición Exitosa

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 19/05/2026

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció esta tarde cuáles serán los temas de eje del debate presidencial que sostendrán Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino el próximo domingo 31 de mayo, en el Centro de Convenciones Lima. 

A través de su canal oficial, el director nacional de educación del JNE, Carlos Vilela, confirmó que la exposición de los planes de gobierno se centrarán en: seguridad, democracia, educación-salud, y economía

Temas definidos tras lograr consenso con ambos partidos políticos

Luego de que se confirmara la fecha del debate presidencial, el presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, sostuvo que seguían en curso las negociaciones con Fuerza Popular y Juntos por el Perú para terminar finiquitar la metodología, moderadores y "otros detalles más" para su correcto desarrollo.

Habiendo logrado el consenso necesario con ambas organizaciones políticas, desde el órgano electoral brindaron detalles sobre cómo se realizará el debate presidencial, teniendo como antecedente las jornadas celebradas en el marco de la primera vuelta electoral. 

En ese sentido, Carlos Vilela sostuvo que los candidatos presidenciales tendrán un minuto para presentarse ante todo el Perú, luego pasarán a un espacio diseñado para que expongan sus propuestas en un plazo de tres de minutos cada uno. 

(Noticia en desarrollo...)

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