¡Arsenal campeón de la Premier League!: Los 'Gunners' rompen la sequía de 22 años

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Arsenal conquistó la Premier League 2025-2026 este martes al sacarle cuatro puntos de ventaja al Manchester City a falta de una fecha. El empate de los 'Citizens' ante Bournemouth sentenció un campeonato que devuelve a los 'Gunners' a la cima del fútbol británico.

El fin de la larga sequía y el proceso de reconstrucción

La consagración de los dirigidos por Mikel Arteta marca el fin de una dolorosa sequía de 22 años sin títulos locales. Desde el legendario campeonato invicto en 2004, la hinchada londinense soportó constantes frustraciones y burlas de rivales por quedarse siempre cerca de la gloria.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Tras la salida de Arsène Wenger y un breve ciclo de Unai Emery, la directiva apostó por un proyecto a largo plazo con Arteta. El estratega español heredó un equipo golpeado, pero con tiempo y paciencia edificó una estructura capaz de plantarle cara a las potencias.

Este plantel campeón de la Premier League destaca por su pragmatismo, solidez defensiva y un impecable orden táctico. La regularidad de la plantilla se impuso al juego romántico de antaño, consolidando una propuesta física orientada a maximizar los detalles en cada juego.

Las fortalezas del nuevo monarca del fútbol inglés

La solidez defensiva resultó clave en la campaña, teniendo como baluartes a Gabriel Magalhães, William Saliba y David Raya. Este bloque posterior se consolidó como el menos batido de Inglaterra, otorgando una seguridad fundamental para sostener el liderato en los momentos más determinantes.

En la zona de gestación, el despliegue de Declan Rice y Martín Zubimendi brindó el equilibrio necesario al mediocampo británico. Esta contención permitió que Martin Odegaard liderara la creatividad ofensiva, asistiendo constantemente a los atacantes en el tramo definitivo del torneo actual.

😮‍💨🔥 GOLAZO DEL BOURNEMOUTH Y 1-0 VS. MANCHESTER CITY.



Así, Arsenal es CAMPEÓN de la Premier League con una fecha de antelación.

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El extremo Bukayo Saka figuró como el máximo referente de la ofensiva, acompañado por Gabriel Martinelli y Leandro Trossard. Asimismo, los goles claves del sueco Viktor Gyökeres y la versatilidad de Kai Havertz terminaron por asegurar los puntos necesarios para asegurar el campeonato.

La brillante estrategia a balón parado diseñada por Nicolás Jover transformó los tiros de esquina en armas letales. Según la crónica oficial del encuentro, el trabajo táctico y las jugadas preparadas silenciaron las críticas externas sobre las formas y el estilo del conjunto.

Los fanáticos celebran que el Arsenal conquistó la Premier League 2025-2026 tras superar las dos décadas de amarguras continuas. El empate de los 'Citizens' ante Bournemouth ratifica la evolución de un proceso institucional que ahora busca el doblete en el viejo continente.