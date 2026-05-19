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Alertada de tsunami descartada

Ica: Osinergmin descarta afectaciones a instalaciones a gas y el Terminal de Pisco tras sismo de magnitud 6.1

A través de sus plataformas oficiales, Osinergmin descartó afectaciones en cuatro instalaciones de gas y el Terminal de Pisco, tras el sismo de magnitud 6.1 registrado en Ica.

Osinergmin garantiza operatividad de plantas de gas.
Osinergmin garantiza operatividad de plantas de gas. Andina

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/05/2026

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Tras el sismo de magnitud 6.1 registrado la tarde de este martes 19 mayo en la región Ica, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) procedió a activar su plan de fiscalización para verificar la seguridad y operatividad de la infraestructura de electricidad, gas natural e hidrocarburos

Es importante mencionar que, desde el Instituto Geofísico del Perú (IGP) invocaron a la población a mantener la calma; además, de que se encuentra monitoreando cualquier actividad sísmica, a través del Centro de Sismología Nacional

Resultados de la labores de fiscalización

De acuerdo con lo señalado por la entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, luego de realizar sus labores de monitoreo, han obtenido como resultado que no se registran afectaciones en cuatro instalaciones de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

"Reportamos que, tras las labores de monitoreo, no se han presentado daños en las instalaciones de Zeta Gas (Chincha), Llama Gas (Pisco), Lima Gas y Oro Gas (Ica)", anunció la entidad en sus redes sociales.

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Asimismo, reportaron que el Terminal Pisco no presenta daños, tras concluir su recorrido de verificación. En ese sentido, informaron que continuarán supervisando la infraestructura energética de la zona para garantizar la seguridad de la población.

Marina de Guerra descarta alerta de tsunami

Tal como cuando ocurren sismos como el de esta tarde, inmediatamente la Marina de Guerra del Perú inició su monitoreo en todo el litoral para determinar la existencia de las condiciones que puedan ameritar declarar una alerta de tsunami

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Tras la evaluación correspondiente, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) emitió un pronunciamiento esta tarde dar devolver un poco de tranquilidad a todos los peruanos, en especial a quienes residen en los distritos cercanos al litoral. 

En ese sentido, a través de sus plataformas oficiales, la entidad descartó la emisión de una alerta de tsunami para toda la costa del Perú, señalando que el evento sísmico no reúne las condiciones para activar dicha medida de prevención

Vale recordar que, durante la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.

De esta manera, no solo se descarta la ocurrencia de una alerta de tsunami en el litoral o daños en la instalaciones de gas; no obstante, no hay que bajar la guardia ante la posibilidad de réplicas con el pasar de las horas. 

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