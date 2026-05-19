¡Unión histórica! Los Mirlos y Juanes se unen en colaboración musical para el álbum del grupo peruano

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La icónica banda peruana 'Los Mirlos' publicó en su canal de Youtube el pasado 17 de mayo una unión internacional con el cantante colombiano Juanes. La canción titulada 'De Jueves a Jueves' forma parte del más reciente álbum de los músicos peruanos que tiene colaboraciones con distintos cantantes conocidos a nivel global.

Colaboración musical con el cantante colombiano Juanes

Por medio de una publicación, el medio de comunicación 'Rolling Stone' en Español anunció que la banda peruana lanzará próximamente un álbum titulado 'The World Meets Los Mirlos' que promete romper con lo convencional, teniendo la incorporación musical de figuras internacionales que colaborarán en canciones únicas.

Los Mirlos hablaron sobre 'The World Meets Los Mirlos', disco con colaboraciones junto a Juanes, Rubén Albarrán, Monsieur Periné y Guaynaa que expande la cumbia amazónica psicodélica. Lee la nota 🔗📲 https://t.co/2mYoJ5FqMc #RollingStoneEnEspañol #RollingStone #LosMirlos — Rolling Stone en Español - Colombia (@RollingStoneCol) May 17, 2026

¿Qué cantantes internacionales están considerados en el álbum?

Algunos de los más destacados son: Juanes, Bomba Estéreo, Monsieur Periné y Guaynaa. El álbum titulado 'The World Meets Los Mirlos' fue lanzado oficialmente al público por medio de las principales plataformas digitales como Spotify, Youtube, Apple Musica y demás, el pasado viernes 15 de mayo.

Los sonidos que se pueden encontrar en dicho proyecto musical es una fusión del sonido característico de la banda peruana que destaca por ser psicodélico y propio de la cumbia amazónica, con el estilo particular de cada acompañamiento. En el caso de Juanes, la fusión tendrá una interpretación potente que se encuentra presente en cada una de sus canciones.

Dicho proyecto hace que la proyección internacional de la agrupación peruana siga en ascenso, dada la exposición de los cantantes con los que se encuentra colaborando en esta edición especial dentro de su carrera que, incluso esta titulada en inglés.

Presentaciones internacionales de la banda Los Mirlos

En la pasada edición del festival internacional Coachella 2025 que congrega gran cantidad de personas al año, la legendaria agrupación de cumbia amazónica originaria de Moyobamba, hizo una presentación excepcional y sin precedentes al ser la primera banda tropical peruana en tener un show en el festival que se lleva a cabo en California, Estados Unidos.

Como parte de su puesta en escena, la banda se expuso en un evento masivo en el que representó al país brindado un espectáculo en el que sus mejores temas pusieron a bailar a miles de asistentes de diferentes partes del mundo.

Finalmente, la colaboración musical entre Los Mirlos con esta serie de cantantes internacionales como Juanes, los posiciona como exponentes relevantes de la cumbia amazónica alrededor del mundo, ganando nuevos seguidores que forman parte de diferentes generaciones.