Estrella de fútbol compra canal de streaming para transmitir partidos del Mundial 2026

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A poco de ser parte del Mundial 2026, la estrella de fútbol de origen portugués hizo una importante compra que lo hace participe en las decisiones del canal de streaming denominado LiveModeTV. Dicha acción tiene como finalidad transmitir de manera gratuita los partidos del torneo internacional que se disputarán próximamente.

Compra estratégica

La noticia se dio a conocer por medio de redes sociales en la que el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo se convirtió en accionista y socio del canal de streaming LiveModeTV, un espacio digital deportivo que funciona en todo el mundo.

Dicha compra tendría como finalidad, lograr la transmisión de diversos partidos del Mundial 2026 que está próximo a comenzar el otro mes y contará con la participación de la destacada figura en el ámbito deportivo.

⚽️🌎 Cristiano Ronaldo compró LiveModeTV, una plataforma internacional especializada en streaming deportivo.



🏆 La plataforma ofrecerá transmisiones completamente gratuitas de los partidos de la Copa del Mundo.



💰 El modelo de negocio se sustentará exclusivamente mediante... pic.twitter.com/7v37rxLEkM — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) May 19, 2026

¿Cuántos partidos transmitirá el canal de streaming deportivo?

El canal de streaming deportivo, ahora liderado por Cristiano Ronaldo, solo podría transmitir una cantidad seleccionada de partidos, aproximadamente 34 de ellos, en los que estarían considerados encuentros de la selección de Portugal y Brasil. No obstante, la idea es reforzar la cobertura para que el alcance pueda extenderse para el público lationamericano y europeo que sigue la plataforma.

Asimismo, al ser un servicio global gratuito, el canal contará con pautas publicitarias en las que las marcas puedan exponer sus bienes y servicios. Estos patrocinadores estarían enfocados en las audiencias que consumen los contenidos, en su mayoría hinchas del deporte y las selecciones de los países mencionados.

Para la empresa digital, esta acción formaría parte de una estrategia dado el alcance masivo de la estrella del fútbol ante las audiencias en redes sociales y medios de comunicación, lo que permitiría abarcar mayores patrocinadores y negociaciones.

Importante compra podría marcar un próximo movimiento dentro de su carrera

Con el inicio de la Copa del Mundo 2026, este evento masivo e internacional que tendrá lugar en tres países, sería la última vez que contará con la participación del jugador de 41 años que pertenece al club de Al Nassr.

Por esta razón, esta trascendental acción estratégica del futbolista también lo perfilaría como un empresario en el rubro digital. Este hecho marca una momento importante en su carrera luego de participar consecutivamente en cinco mundiales, desde el año 2006.

Finalmente, este paso importante mantendrá a sus seguidores atentos de los próximos proyectos en los que estará involucrada la estrella de fútbol internacional y su participación en el último Mundial 2026.