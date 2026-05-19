Huancavelica: Fuerte sismo destruye vivienda y bloquea carreteras en Huaytará

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fuerte movimiento sísmico de gran magnitud sacudió la provincia de Huaytará en Huancavelica, causando destrozos y provocando pánico. Este fuerte temblor que ocurrió a las 12:57 de este martes, dejó graves daños materiales y deslizamientos en zonas de alto riesgo.

Destrozos materiales y pánico en la Plaza de Armas

Por un lado, la fuerte sacudida tiró abajo una casa antigua ubicada a pocos metros de la plaza principal de la provincia. De acuerdo al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), los habitantes del inmueble lograron escapar a tiempo, tras oír los crujidos de las paredes.

Por ello, los pobladores optaron por no volver a sus hogares por el temor de que se dieran réplicas aún más fuertes. Esto hizo que los vecinos llenen las calles, y se agrupen al aire libre, buscando protegerse de cualquier desprendimiento de fachadas.

🎯 Sismo 6.1 en Ica: Deslizamiento de tierra en Huaytará. Algunas casas presentan rajaduras. pic.twitter.com/KjoOcJFfDp — El DARDO - Noticias (@dardo_noticias) May 19, 2026

Asimismo, las brigadas que recorren los distritos más afectados confirmaron que, por fortuna, no hay reportes de personas heridas ni fallecidas. Los daños registrados hasta el momento son netamente materiales, concentrándose en estructuras de adobe y techos de tejas debilitados.

Adicionalmente, las autoridades de la municipalidad provincial iniciaron un empadronamiento de las familias que han quedado damnificadas por el colapso de sus predios. Los funcionarios buscan canalizar ayuda humanitaria inmediata, consistente en carpas y alimentos, para mitigar el impacto de este desastre estructural.

Deslizamientos de tierra y bloqueo de carreteras en Chocorvos

Por otra parte, los cerros de la provincia sufrieron desprendimientos debido al sacudón, arrastrando lodo y enormes piedras hacia las vías. Esta situación dejó intransitables varios tramos de las carreteras vecinales, provocando que decenas de vehículos y transportistas queden varados en la ruta.

Además, el conocido cerro Yunallocc, situado en el distrito de Santiago de Chocorvos, volvió a registrar nuevos y alarmantes deslizamientos de tierra. Este sector se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace meses, tras ser declarado formalmente en estado de emergencia.

Del mismo modo, los agricultores de la zona expresaron su profunda preocupación por la pérdida de sus canales de regadío artesanales. El desprendimiento de lodo afectó directamente las tomas de agua, poniendo en riesgo las cosechas locales de la temporada.

En conclusión, las autoridades locales vienen coordinando el envío de maquinaria pesada para liberar las rutas comerciales y reconectar a los pueblos. Los especialistas piden a la ciudadanía mantener la calma en las calles y revisar sus mochilas ante el fuerte sismo en Ica.