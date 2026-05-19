Sismo en Ica: Movimiento de magnitud 6.1 deja 27 heridos y daños materiales

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fuerte movimiento telúrico tomó por sorpresa a los habitantes de la costa central y el sur chico. Este remezón dejó un saldo de 27 heridos y diversos daños materiales, desatando escenas de pánico en las calles y obligando a activar los protocolos de emergencia sanitaria de forma inmediata en las localidades afectadas.

Balance de heridos tras el fuerte temblor

Según el Ministro de Defensa, Amadeo Flores a través de Canal N, las cuadrillas sanitarias reportaron que la gran parte de las atenciones corresponden a contusiones menores producto de caídas durante la evacuación. Las familias ingresaron rápidamente al Hospital Regional, un recinto que colapsó momentáneamente por los nervios, pero donde los médicos controlaron la situación.

Amadeo Flores, ministro de Defensa, reporta 27 heridos tras sismo de magnitud 6.1 en Ica. Además, descartó fallecidos



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El reporte integrado de las zonas más alejadas encendió algunas alarmas adicionales durante la tarde. En Huancavelica, el colapso de una pirca antigua golpeó a un comunero, mientras que el balance general de la provincia iqueña sumó el caso de un niño con fractura en la pierna tras caer por unas escaleras.

Las ambulancias del sector salud recorren los centros poblados de la periferia para descartar emergencias que no hayan ingresado por los canales oficiales. La búsqueda de damnificados se concentra en distritos agrícolas, donde las comunicaciones telefónicas sufrieron cortes temporales debido a la saturación de las líneas móviles.

Evaluación de los daños materiales en la infraestructura

Las calles del centro histórico iqueño muestran las huellas más visibles del sacudón, sobre todo en fachadas antiguas. Cayeron cornisas completas sobre las veredas, se abrieron rajaduras profundas en muros de quincha y un par de casonas deshabitadas terminaron con las estructuras internas completamente destruidas por el impacto.

Los colegios estatales y las postas médicas rurales pasaron por una revisión técnica minuciosa para descartar problemas estructurales graves. Salvo por el desprendimiento de revoques de yeso y vidrios rotos, los locales mantuvieron sus cimientos intactos, permitiendo que las labores médicas continúen atendiendo los requerimientos del público.

Desde el gabinete ministerial se gestiona la transferencia presupuestal de contingencia para atender los requerimientos logísticos de los alcaldes provinciales. La prioridad del desembolso económico se enfocará en la compra de víveres, agua embotellada y kits de herramientas para retirar los escombros de la vía pública.

La tarea de levantar los daños demandará un esfuerzo conjunto entre el gobierno regional y los ministerios del sector social. Tras confirmarse que la emergencia no cobró vidas humanas, las autoridades concentran la logística en acelerar las obras de reconstrucción de este sismo de magnitud 6.1 en Ica.