Prensa boliviana critica a la blanquirroja tras derrota 2-0: "La más pobre selección peruana"

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana consiguió una victoria por 2-0 frente a Bolivia, pero el resultado no evitó las críticas de la prensa altiplánica. Diversos medios deportivos cuestionaron el rendimiento de la Bicolor y destacaron que su equipo generó ocasiones sin conseguir anotar.

¿Qué dijo la prensa boliviana sobre la selección peruana?

Uno de los comentarios más duros apareció en el diario deportivo Premium, que publicó el titular: "Bolivia, carente de gol, cae ante una pobre selección peruana". El medio cuestionó el desempeño de Perú y consideró que Bolivia tuvo mejores momentos durante el encuentro disputado en Matute.

Premium

En su análisis, Premium calificó al conjunto nacional como "la más pobre selección peruana de los últimos tiempos". También señaló que el equipo boliviano tuvo dominio del balón, mostró algunos pasajes de buen juego y protagonizó ataques claros, aunque volvió a presentar problemas para definir.

El periódico boliviano también sostuvo que Perú hizo "poco o nada" más allá de los dos goles que consiguió durante el compromiso. Además, resaltó la participación de Pedro Gallese, quien respondió ante los ataques visitantes y evitó que Bolivia consiguiera igualar el marcador.

Por su parte, el portal deportivo Diez tituló su cobertura: "Bolivia tuvo la pelota, pero Perú tuvo los goles y se quedó con el triunfo". La publicación reconoció que la selección boliviana manejó el balón durante distintos momentos, aunque no consiguió aprovechar sus oportunidades frente al arco peruano.

Diez.

El diario Opinión también dedicó una publicación al resultado y utilizó la frase "¡Pólvora mojada! Bolivia perdonó en Lima y cayó 2-0 ante Perú". Su cobertura destacó las ocasiones desperdiciadas por el equipo visitante y su falta de efectividad durante el encuentro.

Opinión

Pedro Gallese y los goles que definieron el partido

Otro de los aspectos destacados por la prensa boliviana fue la actuación del arquero peruano Pedro Gallese. El medio Red Uno recordó que, durante el primer tiempo, el guardameta realizó dos intervenciones consecutivas para impedir el empate cuando Bolivia buscaba aprovechar sus oportunidades.

La selección peruana consiguió abrir el marcador mediante un penal convertido por Gianluca Lapadula a los 13 minutos. Luego, Maxloren Castro anotó el segundo tanto a los 87 minutos.

🚨🌎 | GOAL: GIANLUCA LAPADULA OPENS THE SCORING FOR PERU WITH A PENALTY!



🇵🇪 Perú 1-0 Bolivia 🇧🇴 pic.twitter.com/EhkLJBwXy6 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 14, 2026

Las publicaciones bolivianas coincidieron en destacar la falta de contundencia de su selección, pese a los momentos de dominio y las llegadas generadas en campo peruano. Perú aprovechó sus oportunidades y ganó 2-0 en Matute, mientras Bolivia terminó el encuentro sin conseguir marcar.

Las reacciones de los diarios del Altiplano reflejaron las críticas al rendimiento peruano y los cuestionamientos a la falta de gol boliviana. El triunfo de la Bicolor quedó acompañado por estos comentarios de la prensa deportiva del país vecino.