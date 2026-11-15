León XIV advierte consecuencias de la explotación laboral sobre el medio ambiente: "La violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra"

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Durante su homilía en la santa misa ofrecida la tarde de este domingo 15 de noviembre en la Videnita de Pucallpa, el papa León XIV expresó su preocupación por los atentados contra la dignidad humana, como la explotación laboral, haciendo énfasis en que este flagelo constituye la vulneración de la Amazonía.

La transmisión de este mensaje eucarístico cobra mucha relevancia, puesto que, es la primera vez que un santo padre llega a esta parte de la selva peruana. En la previa, durante su paso por el Malecón Puerto Callao, el pontífice clamó justicia por el asesinato de líderes indígenas, además fue crítico por la falta de acceso a los servicios básicos, principalmente a la salud y educación.

Llamado al talento humano para proteger el medio ambiente

El sumo pontífice continuó esta tarde con su agenda en Pucallpa, donde lo acompañó más de 40 000 personas, quienes esperaron con mucha fe y devoción su mensaje. En ese sentido, León XIV hizo hincapié a la vinculación de la vida y la tierra para que permanezcan protegidas por el hombre y sin distinción alguna.

"Ambos están estrechamente vinculados, no existe uno del otro. La salud de nuestra vida y de la tierra que habitamos van de la mano. Por eso: todo lo que hiere la dignidad de la vida, destruye la belleza de la tierra. El ímpetu del hombre y el cuidado de la creación van de la mano", sostuvo.

En ese contexto, advirtió que la explotación laboral atenta contra el medio ambiente, habiendo reflejado su preocupación por este flagelo con la siguiente frase: "La violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra".

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En su homilía durante la santa misa en Pucallpa, el papa León XIV condenó que todo lo que hiere la dignidad de la vida destruye la belleza de la Tierra. Además, dijo que el ímpetu del hombre y el cuidado de la creación van de la mano por lo que consideró que toda explotación laboral "es una depredación del medio ambiente". Y acotó que la violencia contra el pueblo es una violencia contra la Tierra y viceversa. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 15, 2026

Asimismo, acusó inacción para contrarrestar "la explotación y contaminación" en la selva, motivo por el cual, exhortó al talento humano encomendado por la gracia divina para cuidar la creación; es decir, el medio ambiente en su conjunto.

Dejará Pucallpa para regresar a Lima

Habiendo culminado el acto litúrgico, León XIV se despedirá a las siete de la noche de la ciudad para arribar a la Base Aérea del Callao una hora después. El pontífice descansará nuevamente en la Nunciatura Apostólica en Jesús María, para ofrecer mañana, lunes 16, su esperada santa misa en la Base Aérea de Las Palmas ante más de un millón de personas.

Cabe precisar que, el secretario general de la visita del santo padre al Perú, padre Juan Bytton, anunció que las personas que no lograron registrarse en la plataforma Ticketmaster también podrán solicitar su ingreso al recinto presentando su DNI.

De esta manera, más peruanos tendrán mayor posibilidad de ser parte de este histórico acontecimiento. Previamente, el papa León XIV visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y en la tarde partirá al Vaticano.

La visita apostólica del papa León XIV comienza a llegar a su fin, ante la nostalgia de todos los peruanos por su inminente regreso a Roma.