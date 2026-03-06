Conductor embistió a fiscalizador de ATU y a un agente de la PNP al interior del aeropuerto Jorge Chávez

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho de violencia contra un fiscalizador de ATU se dio este viernes 6 de marzo al interior del aeropuerto Jorge Chávez. Resulta que un conductor que había sido intervenido en la vía libre del terminal aéreo arrolló al personal de la entidad y a un suboficial de la PNP cuando intentó huir de las autoridades.

ATU condena atropello a su fiscalizador en el Jorge Chávez

Por ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao emitió un comunicado donde rechazan tajantemente esta situación que pudo terminar en tragedia. De acuerdo a las imágenes que se vieron en las redes sociales, un alto blanco de placa BYP-548 fue detenido por agentes de ATU y la policía.

Al negarse a detenerse pese a haber realizado el servicio de taxi a pesar de no estar autorizado, el auto emprendió huida a toda velocidad a pesar de tener a fiscalizador delante de su parabrisas. Tras varios metros de recorrido, un efectivo de la Policía Nacional del Perú se para frente al vehículo, pero este lo arrolla sin reparo alguno.

"La ATU condena enérgicamente el acto ocurrido en la vía libre de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el que un conductor atentó contra la integridad de un fiscalizador y de un miembro de la PNP al querer alterar el flujo de embarque y desembarque de pasajeros", indicaron.

Fiscalizador recibió atención médica

Por suerte, el fiscalizador de ATU no resultó herido a pesar de este incidente, pero de todas formas recibió atención médica correspondiente. A su vez, se indicó que el auto fue multado con más de 5 mil soles por realizar taxi no autorizado en el aeropuerto.

"Nuestro fiscalizador recibió de inmediato la atención correspondiente y fue evaluada por personal competente, confirmándose que no presenta daños ni lesiones. El vehículo con placa BYP548 fue intervenido por brindar el servicio de taxi no autorizado, motivo por el cual se procedió a imponer la multa T1, que asciende a S/ 5,500", añadieron.

Finalmente, el conductor fue detenido y actualmente se encuentra en la comisaria del aeropuerto para responder por los actos cometidos contra la autoridad.

"Desde la ATU informamos que se vienen realizando las diligencias correspondientes para disponer el internamiento del vehículo en el depósito, conforme a la normativa vigente. Conductor se encuentra detenido en la comisaría del aeropuerto, mientras se ejecutan acciones legales correspondientes", finalizaron.

En resumen, un conductor embistió y arrolló a un fiscalizador de ATU y a un efectivo de la PNP al interior del aeropuerto Jorge Chávez.