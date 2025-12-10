ATU negó que siete detenidos por la PNP son parte de institución: Se trataría de inspectores municipales

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aclaró que inspectores detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) no pertenecen a la entidad reguladora de transportes.

En su comunicado, la institución precisó que se tratan de inspectores municipales contratados exclusivamente por la Municipalidad de Ate, "bajo sus propios criterios y procesos".

ATU precisó que no eran sus trabajadores

Tras la detención de doce miembros de la organización criminal 'Los Elegantes de Lima Este' y la información brindada por el coronel PNP José Manuel Cruz Chamba quien informó que siete detenidos eran empleados de la ATU, la institución negó y aclaró tal información.

En un comunicado la ATU, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), precisó que esta entidad no guarda relación contractual con las siete personas detenidas por la Policía Nacional.

"Aclaramos que los siete detenidos no son trabajadores ni inspectores de la ATU. Se trata de inspectores municipales de transporte contratados exclusivamente por la Municipalidad de Ate bajo sus propios procesos y criterios", indica el documento.

La institución indicó que dentro de su política en contra de la informalidad, se mantuvo un "convenio de cooperación interinstitucional con dicho municipio" con el propósito de fortalecer la fiscalización en la jurisdicción mencionada y en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

ATU brindaba capacitación a personal municipal

En ese sentido, la entidad de transporte precisó que "únicamente brindaba capacitación y acreditación al personal designado por la municipalidad", de manera que no eran trabajadores a los que hayan contratado. Indicó que las suscripción a las capacitaciones han sido canceladas.

"Las acreditaciones de los siete involucrados han sido canceladas de manera definitiva, quedando impedidos de participar en cualquier labor de fiscalización del transporte urbano", precisó.

La entidad de transporte indicó que "es falso que el operativo haya incluido el allanamiento de alguna sede de la ATU". La intervención policial se habría realizado únicamente en las viviendas de los investigados y en un local del municipio de Ate.

Finalmente, indica que la ATU rechaza de forma categórica el uso indebido de la fiscalización revelado por la investigación, luego que los inspectores municipales usaran sus cargos para realizar actos relacionados a la extorsión y cobro de cupo.

