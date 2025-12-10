¡Hasta por 8 horas! Anuncian corte de luz del 11 al 13 de diciembre: ¿Tu distrito se verá afectado?

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A prepararse! Conoce todos los detalles del corte de luz programado desde el jueves 11 al sábado 13 de diciembre. Saber si tu distrito se verá afectado o no con esta medida te permitirá tomar las precauciones del caso.

¿Dónde será la interrupción de la energía eléctrica?

A través de un comunicado en sus redes sociales, la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) anunció que tiene cortes programados en el transcurso de esta semana, precisamente desde el 11 al 13 de diciembre. Según reveló, el objetivo detrás de esta medida es ejecutar diversas intervenciones en su red, orientadas a reducir riesgos de cortes en un futuro y fortalecer la infraestructura del sistema.

En ese marco, dicha entidad indicó que la interrupción de la energía eléctrica será por horas y en determinadas zonas de la 'Ciudad Blanca', Arequipa, comenzando desde este jueves 11.

Urbanizaciones del distrito de Vitor: Primera Pampa, Segunda Pampa, Tercera Pampa, Cuarta Pampa, Virgen de Chapi, desde las 7:00 a.m. a 3:00 a.m.

Primera Pampa, Segunda Pampa, Tercera Pampa, Cuarta Pampa, Virgen de Chapi, Urbanizaciones del distrito de Socabaya: 4 de Octubre zona A, B y C, El Corredor del Golf, El Eden de Lara, El Ensueño, Golf, Residencial El Golf, Villa El Golf, por mantenimiento de redes en media tensión (subsanación de punto caliente en SED 3740). Desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30 a.m.

Corte del servicio el viernes 12

Seguidamente, SEAL reveló que también habrá corte de luz el 12 de diciembre desde las 7:30 a.m. a 2:30 p.m. por mantenimiento de redes media tensión (o de LMT y reubicación de poste) en las siguientes zonas:

Urbanizaciones del distrito de José Luis Bustamante y Rivero: 13 de Enero, Dolores, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Residencial Quinta Santa Cruz.

13 de Enero, Dolores, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Residencial Quinta Santa Cruz. Urbanizaciones del Distrito de Socabaya : 3 de Octubre, Amauta, Bartolomé Herrera, Dolores, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Las Lomas de Tasahuayo, Los Cisnes, Los Olivos La Ollería, Santa Lourdes, Villa del Mar.

: 3 de Octubre, Amauta, Bartolomé Herrera, Dolores, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Las Lomas de Tasahuayo, Los Cisnes, Los Olivos La Ollería, Santa Lourdes, Villa del Mar. Urbanizaciones del distrito de Cerro Colorado: Challapampa, La Goyoneche, Ibárcena, Las Buganvilas, Mariscal Castilla, Micaela Bastidas, Semi-Rural, Pachacútec Grupo 2-3-7-10-12-13-16-19, Túpac Amaru Zona A.

Asimismo, no habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en estas localidades por mantenimiento de redes en media tensión (modificación de armados):

Urbanizaciones del distrito de La Joya: Asentamiento 6.

Asentamiento 6. Urbanizaciones del distrito de Mollendo: Asentamiento 5.

Distritos afectados el 13 de diciembre

Además, el sábado 13 de diciembre no habrá luz desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m . en urbanizaciones del distrito de La Joya : La Pradera del Lago, por cambio de postes, podado de árboles).

. en urbanizaciones del distrito de : La Pradera del Lago, por cambio de postes, podado de árboles). Sin energía eléctrica desde las 7:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. en urbanizaciones del distrito de Río Grande: Chorunga, y en urbanizaciones del distrito de Yanaquihua: Base Rey, Cerro Rico.

en urbanizaciones del distrito de Chorunga, y en urbanizaciones del distrito de Yanaquihua: Base Rey, Cerro Rico. Por último, SEAL indicó que la interrupción del servicio también se dará desde las 7:30 a.m. a 9:30 a.m. en urbanizaciones del distrito de Cerro Colorado: Ampliación Hijos Ciudad de Dios, Apiaar, Apima II La Alborada Cerro Colorado, Apipa Sector II-III-IV, Av. El Mirador de Yura, Ciudad de Dios Zona 1, Ciudad Municipal Sector 3-4-5-6-7-8, Granjeros Unidos I, Guardia Republicana del Perú, Héroes de La Breña, José Luis Bustamante y Rivero, José Luis Bustamante y Rivero Sector V, Las Canteras Sector Industrial, Los Camineros Empleados, Los Camineros Obreros, Mercado Mayorista Zona "A", Nueva Arequipa, Nueva Juventud, Pedro Huillca Tecse, Peruano-Argentino-Boliviano Sector Bolivia I, Peruano-Argentino-Boliviano Zona III, Sor Ana de Los Ángeles Monteagudo Sector I-II-III-IV-V, Taller Monserrat I-II Ampliación, Upéis Trab. del Mercado Mayorista, Víctor Raúl Haya de La Torre, Villa del Cono Norte, Villa El Salvador Zona A y B, Villa San Juan, Virgen de Chapi.

en urbanizaciones del distrito de Ampliación Hijos Ciudad de Dios, Apiaar, Apima II La Alborada Cerro Colorado, Apipa Sector II-III-IV, Av. El Mirador de Yura, Ciudad de Dios Zona 1, Ciudad Municipal Sector 3-4-5-6-7-8, Granjeros Unidos I, Guardia Republicana del Perú, Héroes de La Breña, José Luis Bustamante y Rivero, José Luis Bustamante y Rivero Sector V, Las Canteras Sector Industrial, Los Camineros Empleados, Los Camineros Obreros, Mercado Mayorista Zona "A", Nueva Arequipa, Nueva Juventud, Pedro Huillca Tecse, Peruano-Argentino-Boliviano Sector Bolivia I, Peruano-Argentino-Boliviano Zona III, Sor Ana de Los Ángeles Monteagudo Sector I-II-III-IV-V, Taller Monserrat I-II Ampliación, Upéis Trab. del Mercado Mayorista, Víctor Raúl Haya de La Torre, Villa del Cono Norte, Villa El Salvador Zona A y B, Villa San Juan, Virgen de Chapi. Urbanizaciones del distrito de Yura: A.V. Villa Cristo, Ampliación Hijos Ciudad de Dios, Av. El Mirador de Yura, Cap. FAP José Abelardo Quiñones, Ciudad de Dios zona 1,2,3,4 y 9, El Altiplano sector 1 Zona A, B y C, El Altiplano Sector 2 Zona B, Elmer Faucett Profam Sector 1,2,3, José Abelardo Quiñonez II Etapa, Upis Los Milagros, Upis Los Milagros Zona I, Villa Los Milagros, Villa Los Milagros II Etapa.

En ese marco, Seal e Hidrandina aconsejan a los vecinos programar sus actividades, teniendo en cuenta los cortes programados desde este jueves 11 al sábado 13 de diciembre.