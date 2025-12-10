Empresa de transporte público instala blindaje en sus buses ante recurrentes ataques de extorsionadores

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las empresas de transporte público se han convertido en el principal objetivo de organizaciones criminales en los últimos meses. Casi a diario, se reporta diversos ataques a balazos contra conductores de las líneas que se negaron al pago de cupos para poder seguir trabajando con normalidad.

A ello se le suma la poca acción de la Policía Nacional del Perú por lo que los gremios decidieron realizar más de un paro a sus actividades. Pero esto no fue todo, ya que en Lima Norte una compañía ha tomado medidas radicales para evitar que sus trabajadores continúen muriendo a manos de las bandas delincuenciales.

VIPUSA instala blindaje en sus buses ante ataques extorsivos

La empresa de transporte público, Vírgen de la Puerta, más conocida como VIPUSA, tomó la decisión de instalar blindaje en el 70 % de su flota para así proteger la vida de sus conductores y cobradores.

Para ello, colocaron una cabina conformada con placas metálicas resistentes a las balas las cuales rodean completamente al chofer con la finalidad de evitar los atentados con arma de fuego que se han vuelto una costumbre en el último tiempo. Además, el piloto contará con un chaleco antibalas para que le brinde así un mayor resguardo.

"En esta empresa tengo aproximadamente trabajando un año y tres meses. Desde hace seis meses estamos utilizando blindaje y chaleco. Todos los días tenemos que usarlo, pero de todas maneras tenemos que estar precavidos por todo lo que está pasando", indicó uno de los conductores de esta empresa a Panamericana.

Piden que la PNP entienda medida

Un representante de dicha empresa también señaló que su intención es ver la manera de brindarle protección a sus cientos de pasajeros que a diario abordar sus unidades durante la ruta Ancón-Villa El Salvador.

Sin embargo, también hicieron un llamado a los efectivos de la Policía Nacional del Perú para que no los sanciones con papeletas ya que la instalación de estas cabinas podría representar una infracción al reglamento.

Y es que según indica la normativa, las lunas de los buses de transporte público no pueden ser polarizadas y/o tapadas parcial o totalmente para así garantizar su visibilidad desde los exteriores.

