Alianza Lima anunció la salida del plantel de un bicampeón: "Cerramos un ciclo deseándote lo mejor"

Alianza Lima inició una 'purga' en su plantel luego de lo que fue la dura derrota ante Sporting Cristal que lo dejó fuera de la lucha por clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En primer lugar, los extranjeros Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique fueron despedidos a través de las redes sociales y esta vez llegó el turno de un bicampeón en la temporada 2021 y 2022.

Como se recuerda, ambos futbolistas foráneos no cumplieron las expectativas de la dirigencia y de los hinchas por lo que el área deportiva, comandada por Franco Navarro, decidió no renovar su vínculo contractual el cual vence este 31 de diciembre.

Oficializan la salida de Richy Lagos

Ahora, Alianza Lima oficializó la salida de Ricardo Lagos luego de cinco temporadas en el club. En este 2025 sumó muy pocos minutos debido a la presencia de Miguel Trauco, pero de igual forma la hinchada recuerdo al lateral izquierdo con mucho cariño por lo hecho en sus primeros años en la institución.

El exjugador de Carlos A. Manucci llegó a tienda íntima a inicios del 2021 cuando los blanquiazules atravesaban por uno de los momentos más complicados de su historia. En un inicio, el jugador llegó para disputar la segunda división, pero luego de aquella recordada resolución del TAS, se convirtió en pieza clave para el título de ese año con Jefferson Farfán y Hernán Barcos como figuras.

En el 2022, el panorama fue similar ya que continuó aportando con su buen pie en beneficio del equipo para el ansiado bicampeonato. Lamentablemente, el 2024 y 2024 cambió radicalmente ya que su rendimiento mermó considerablemente. Pese a ello, los hinchas lo recuerda con gran cariño y una muestra de ello son los cientos de comentarios que recibió la publicación de su despedida.

"¡Gracias Richy! Bicampeón con nuestra camiseta, hoy cerramos un ciclo deseándote lo mejor. Gracias por defender nuestros colores", indicaron.

La purga continuará en Alianza Lima

Richy Lagos, Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique, no serán los únicos en decirle adiós al conjunto de La Victoria ya que las despedidas continuarán. Según Exitosa pudo conocer, Ángelo Campos seguirá por el mismo camino y solo faltará hacer oficial la salida de Hernán Barcos tras más de cinco temporadas en el club.

De esta manera, Alianza Lima oficializó la salida de Richy Lagos quien fuera pieza clabe en el bicampeonato obtenido en las temporadas 2021 y 2022.