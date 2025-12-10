¡Atención! Senamhi advierte lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra central y selva alta para las próximas 24 horas

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de moderada fuerte intensidad en ocho regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Desde cuándo se registrarán las lluvias?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera en la presencia de este fenómeno climatológico desde la 1:00 p. m. del miércoles 10 de diciembre hasta el jueves 11, para la misma hora, en algunas provincias de las regiones de Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Lima, Apurímac, Arequipa y Ayacucho.

Según el Aviso De Corto Plazo Ante Lluvias Intensas N.º 344 (nivel naranja) , se prevén de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur. Estas lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche, con posibilidad de extenderse hacia la madrugada. Además, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m. en la sierra centro y sur.

De igual manera, se calculan lluvias y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva centro y sur, con mayor intensidad en selva alta central, las cuales también estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Asimismo, se esperan lluvias ligeras y aisladas por trasvase en la costa central, principalmente durante la madrugada y/o primeras horas de la mañana, no descartándose la ocurrencia de llovizna ligera y aislada en los distritos mas cercanos al litoral.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Recomienda, además, implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde el Senamhi recomiendan a la población de los departamentos alertados a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país.