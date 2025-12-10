Presidente José Jerí se pronuncia sobre amenazas contra jefe del INPE y reafirma continuidad de requisas

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció tras conocerse las amenazas de muerte contra el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, quien denunció que delincuentes le exigieron detener las requisas en los penales bajo advertencia de atentar contra su vida y la de su familia.

Jerí, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, señaló que "toda acción genera una reacción" y que el Gobierno está llegando a las raíces de una de las fuentes del crimen en el país.

El mandatario subrayó que las requisas forman parte de una política permanente y que no se detendrán pese a las amenazas.

"Como gobierno, y juntos, tomaremos las medidas pertinentes", enfatizó.

Toda acción genera una reacción. Estamos llegando a las raíces de una de las fuentes del crimen en nuestro país. Producto de las requisas en los penales los delincuentes vienen amenazando al jefe del @INPEgob. Como gobierno, y juntos, tomaremos las medidas pertinentes pero... — José Jerí (@josejeriore) December 10, 2025

La denuncia de Paredes

En exclusiva con Exitosa, Paredes reveló que recibió dos llamadas el martes pasado en las que desconocidos lo insultaron y le exigieron que "ya no haga" las requisas. Según relató, los delincuentes le advirtieron que, de continuar, atentarían contra él y su familia.

"Me dijeron que baje mis revoluciones", declaró.

El jefe del INPE explicó que estas amenazas están directamente vinculadas con los operativos realizados en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, que buscan cortar las comunicaciones ilícitas desde los penales.

Estas medidas, según Paredes, ha logrado que las organizaciones criminales se estén viendo afectadas porque ya no pueden coordinar desde las cárceles.

El INPE informó que desde julio se han realizado más de 2800 requisas en penales de Lima y regiones.

Paredes indicó que existen evidencias de llamadas amenazadoras, lo que confirma la presión de las mafias que operan desde los establecimientos penitenciarios.

En los últimos meses, el INPE ha ejecutado miles de requisas, incautando celulares, armas punzocortantes y desinstalando conexiones clandestinas que facilitaban la coordinación delictiva.

Reacción presidencial

La reacción del presidente Jerí busca transmitir firmeza frente a la amenaza directa contra una autoridad penitenciaria. El Jefe de Estado destacó que las medidas como apagones eléctricos y requisas integrales continuarán, pues son parte de un eje de acción para frenar la extorsión y proteger la seguridad ciudadana.

Las amenazas contra Iván Paredes reflejan la resistencia de las organizaciones criminales frente a los operativos penitenciarios. Sin embargo, el presidente José Jerí reafirma que las requisas no se detendrán y que el Gobierno actuará con firmeza para cortar los canales de coordinación delictiva desde las cárceles.

La denuncia del jefe del INPE evidencia el nivel de riesgo que enfrentan las autoridades, pero también la posición del Ejecutivo de mantener la ofensiva contra el crimen organizado.