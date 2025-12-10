Perú refuerza su equipamiento contra el narcotráfico: Recibió tres helicópteros Black Hawk de Estados Unidos

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Embajada de los Estados Unidos en Perú confirmó que este miércoles 10 de diciembre aterrizaron en suelo nacional tres helicópteros Black Hawk. Estas aeronaves se unirán a las que se encuentran en la ceja de la selva peruana y contribuirán a la lucha contra el narcotráfico que emprende la Policía Nacional.

Son un total de nueve helicópteros

Este lote que tocó suelo de Pucallpa durante tempranas horas forma parte de un total de nueve donados por la Casa Blanca. Con esto, la PNP ya cuenta con seis a su disposición, tras el primer tridente que llegó en mayo de este año y se espera que para el próximo año lleguen los restantes.

Como parte de una renovación de la cuadrilla con la que cuenta la policía, se llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense para reemplazar de forma paulatina los 24 helicópteros Bell UH-1H Huey II. Estas máquinas áreas son operadas por la Dirección de Aviación Policial (DIRAVPOL) en misiones antinarcóticos.

🚁🇺🇸 Llegó el segundo grupo de helicópteros Black Hawk entregados por Estados Unidos para reforzar las capacidades del Perú en la lucha contra el narcotráfico.

Juntos, somos más fuertes. pic.twitter.com/avvl9pAiLr — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) December 10, 2025

El pacto manifiesta que el país norteamericano asistirá con mantenimiento, asesoría técnica, un sistema de información gerencial (SIG) y la capacitación del personal en el uso de los aparatos. También se dispone que la PNP reciba equipos de apoyo de tierra, herramientas y repuestos para los autogiros.

La Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés), ha hecho una inversión que supera el millón de dólares para el adiestramiento de más de 4 mil efectivos policiales peruanos. Entre ellos se incluyen a agentes de aduanas y de otras especialidades dedicadas a la lucha contra la delincuencia organizada.

¿En qué operaciones ha participado el Black Hawk?

Desde que entró al servicio activo en 1974, este helicóptero se ha vuelto uno de los principales para el ejército estadounidense, teniendo presencia en casi todos los conflictos de las últimas cinco décadas. Destaca la guerra en Irak, Afganistán y Somalia, además de tener presencia en Perú y México en operaciones antinarcóticos.

Sobre la ardua batalla contra las drogas, al 2 de diciembre se han erradicado en el país 35,374 hectáreas de hoja de coca ilícita. Potencialmente, esto se aproxima a unas 324 toneladas métricas de cocaína, siendo Ucayali, Huánuco y Loreto las zonas más intervenidas.

Como parte de un acuerdo para mejorar la lucha contra el narcotráfico, el Perú recibió tres helicópteros Black Hawk por parte de Estados Unidos. Estos forman parte de un lote de nueve, que se completarán en 2026.