Gobierno no entrará a Embajada de México: "No vamos a sacar a Betssy Chávez por la fuerza", señala canciller

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El canciller Hugo de Zela manifestó que el Estado peruano no ingresará a la fuerza a la Embajada de México, en la que actualmente se encuentra la expremier Betssy Chávez.

No ingresarán a la Embajada de México

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores brindó este miércoles 10 de diciembre una conferencia de prensa en la sede de la Cancillería. En esta fue consultado si el Gobierno de José Jerí ingresará a la fuerza o no a la Embajada de México para detener a la expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo.

De manera clara y directa, el canciller de Zela descartó por completo que el Ejecutivo lleve a cabo esta medida en contra de la también exfuncionaria que actualmente se encuentra en la residencia diplomática.

"Yo creía que había sido claro sobre este tema, pero me he dado cuenta que no tanto. No, no vamos a entrar a la Embajada de México. No vamos a sacar a Betssy Chávez por la fuerza", subrayó el ministro de Estado.

El asilo otorgado a Bettsy Chávez

El pasado domingo 7 de diciembre, de Zela señaló, en diálogo con un dominical, que el Ejecutivo conoce la presencia de Betssy Chávez en la Embajada de México y que, pese a que se hayan roto relaciones, aseguró que la residencia diplomática en Lima continuará protegida.

Lo manifestado por el canciller se da después de que el presidente de la República José Jerí había señalado que "si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará"

La posibilidad de una próxima visita del Papa

En otro momento, el canciller de Zela fue consultado sobre la posibilidad de que el Papa León XIV visite al Perú debido a que se especuló que podría realizar dicho viaje durante el primer trimestre del próximo año. Al respecto subrayó que el sumo pontífice será bienvenido en el país cuando decida pisar territorio nacional.

"Lo que ha habido hasta el momento son expresiones de deseo del Papa de visitar nuestro país. El mensaje que se le ha hecho llegar es que él es bienvenido en el momento en el que él decida venir a nuestro país. Será siempre bienvenido. Todavía no ha propuesto una fecha específica, pero sí tenemos indicaciones la idea que tiene es la de venir en los primeros meses del año, así de impreciso es todavía la información", explicó.

Es así que, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, manifestó en conferencia de prensa que el Gobierno de José Jerí no ingresará a la fuerza a la Embajada de México oara detener a la expremier Bettsy Chávez.