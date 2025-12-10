Veterinario Rodrigo Rondón sobre ataque de pitbull a bebé de 11 meses: "El perro que causó el fallecimiento debe ser eutanasiado"

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el trágico suceso ocurrido en SJL, donde una bebé de 11 meses murió tras ser víctima de un brutal ataque de dos perros de raza pitbull en su vivienda, el veterinario peruano Rodrigo Rondón, director de la escuela de Medicina Veterinaria en la UPC, se refirió al respecto y recalcó que la culpa no es de los canes, sino de los adultos.

Afirma que los adultos a cargo son responsables

En entrevista con Exitosa, el veterinario Rodrigo Rondón recalcó que ningún animal representa un daño inminente a un tercero. Sin embargo, subrayó que las personas deben tomar en cuenta que deben tener cuidado y evitar riesgos que traigan consecuencias fatales, como la reciente muerte de la bebé.

"Si yo sé que hay un niño de menos de cinco años, tú no lo puedes dejar junto a animales que, por más buenos que sean, en algún momento podrían comportarse de manera agresiva. Y eso no tiene nada que ver con su naturaleza", indicó.

Rondón explicó que no es que el can quiera agredir al menor, pero que "hay diferentes situaciones que pueden generar situaciones de riesgo" que, comentó, ve que suceden constantemente mediante internet.

"No se me ocurriría jamás dejar a mi hija menos de seis años con un perro grande para que juegue al costado de sus fauces. ¿Qué pasa si ese día ese perro estaba de mal humor? Por más que sea de la casa, puede responder de manera inadecuada", detalló.

El can debería ser eutanasiado, según ley

El dueño de la veterinaria Rondón manifestó que un perro podría presentar un comportamiento dócil y ser una mascota de casa, pero basta con que alguien le jale la oreja, cola o haga algo que le fastidie para que el animal responda con una agresión.

"Me llama la atención que los perros todavía estén en la casa. Eso es muy raro, normalmente deberían estar en una observación en el centro antirrábico Chacrarríos durante 10 días. Y el perro que causó el fallecimiento, por ley, debe ser eutanasiado", aseguró.

En ese sentido, el médico veterinario instó a los padres de familia a tener cuidado y a tener presente que deben ejercer su sentido común.

En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) recurrió a sus canales oficiales para informar que, tras el fatídico fallecimiento de la recién nacida, su progenitor y la dueña de los canes, la abuela del bebé, fueron detenidos.

