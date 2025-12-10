Desabastecimiento de Tacrolimus: Minsa entrega segundo lote de medicamento a EsSalud

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud informó que ha entregado un segundo lote del medicamento Tacrolimus a EsSalud con el fin de atender de desabastecimiento que aún denuncian paciente trasplantados.

Minsa apoya a EsSalud

En medio de las denuncias de pacientes trasplantados respecto a la existencia del desabastecimiento de la medicina Tacrolimus, pese a que el Minsa anunció su apoyo al Seguro Social de Salud, el ministerio informó a través de sus redes sociales brindó más detalles.

En el pronunciamiento la institución informa que a mediodía se entregó un segundo lote de este medicamento para el beneficio de pacientes trasplantados y detallaron que la entrega se da según la disponibilidad.

"La entrega se realiza de acuerdo a la disponibilidad existente y en cumplimiento al apoyo temporal ofrecido mientras EsSalud culmina sus procesos de abastecimiento, el mismo que no afectará el suministro a los pacientes de los hospitales del Minsa y gobiernos regionales", explicaron.

El 9 de diciembre EsSalud informó que un lote fue distribuido a los hospitales Guillermo Almenara Irigoyen y Alberto Sabogal Sologuren, luego de que el Minsa entregara el primer lote.

El 9 de diciembre EsSalud informó que un lote fue distribuido a los hospitales Guillermo Almenara Irigoyen y Alberto Sabogal Sologuren, luego de que el Minsa entregara el primer lote. En ese sentido indicaron que el miércoles 10 y viernes 12 de diciembre recibirán nuevos lotes que serán enviados a los mismos hospitales para asegurar la continuidad del tratamiento de los pacientes trasplantados.

Un lote de Tacrolimus para pacientes trasplantados fue distribuido a los hospitales nacionales Guillermo Almenara Irigoyen y Alberto Sabogal Sologuren, tras ser recibido en calidad de préstamo del Minsa.

Pacientes trasplantados protestan por falta de vital medicamento

Los pacientes se encuentran en los exteriores del hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud en Jesús María y en diálogo con Exitosa revelaron que no han recibido el medicamento por una falla en el sistema.

"La situación actual es de suma preocupación, ya que el Tacrolimus es una medicina genérica (...). Es una burla que el día de ayer hayan dicho que ya haya ingresado y que hoy días vayamos a recoger y muchos compañeros nos están mandando videos de que no hay sistema o no hay la medicación", informó una paciente.

Detallaron que este problema afecta a nivel nacional y está dejando a los pacientes sin una medicación fundamental para su salud: "Sin esta medicación nosotros podemos hacer rechazo [del órgano trasplantado]".

"Nosotros no estamos pidiendo algo que ellos dicen que si lo tenemos, eso es falso, hay un montón de pacientes que en su receta dice agotado y la mejor excusa que ellos han dado es 'reduzcan su medicación hasta que llegue el stock', nosotros como trasplantados no podemos reducir nuestra medicación, ya que toda esa medicación está siendo indicada por nuestros médicos tratantes", señaló.

Es por ello que, el Ministerio de Salud informó que entregó un segundo lote de Tacrolimus a EsSalud para abastecer hospitales y que pacientes pueden tomar el medicamento.