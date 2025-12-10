Terror en VES: Delincuentes detonan explosivo en hostal y dejan dos arreglos fúnebres

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Presuntos extorsionadores detonaron un artefacto explosivo al interior de un hostal ubicado en Villa El Salvador. Tras su cometido, dejaron dos arreglos fúnebres en la puerta del establecimiento. Cámaras de seguridad captaron el preciso instante del ataque.

Hostal de VES recibe ataque con explosivo

El preocupante hecho se registró la madrugada del pasado 4 de diciembre, aproximadamente a las 3 de la mañana, en este negocio ubicado en el grupo 22 del sector 1 en el distrito de Villa El Salvador.

De acuerdo a las imágenes de vigilancia del establecimiento, se evidencia que dos sujetos a bordo de una moto llegaron hasta el frontis del hostal identificado como 'El Refugio'.

Uno de ellos descendió del vehículo menor para acercarse a la puerta del local con una corona de flores junto a un mensaje intimidante, graba un video con un celular y posteriormente se retiran.

Después de ello, tras unos minutos, regresaron nuevamente al establecimiento y uno de los hombres dejó un arreglo fúnebre más y lanza un artefacto explosivo en la entrada del establecimiento generando que una gran cantidad de humo que causó severos daños en la puerta principal del hostal.

El hecho delictivo causó temor tanto en los residentes de la zona, así como también al propietario del hostal hasta tal punto de generar que decida cerrar su negocio. Entre los mensajes de las coronas fúnebres se enceontraban los siguientes: "A la tercera no aviso", "No pienses que estás de alivio" y "Que en paz descanses. Promoción 2023".

Delincuentes enviaron video a dueño de hostal

Cabe señalar que, un equipo de Exitosa conoció que, de acuerdo a información policial los sujetos enviaron el video que grabaron de la detonación del explosivo a los dueños del establecimiento para amenazarlos y exigirles el pago de una cuantiosa suma de dinero a cambio de no acabar con su vida.

Los propietarios del establecimiento por el acto cometido decidieron cerrar las puertas del hotel luego de cinco años de operación. Vale indicar que las autoridades ya se encuentran realizando las diligencias correspondiente para esclarecer los hechos de este ataque y poder identificar y capturar a los presuntos responsables

Un hostal ubicado en el grupo 22 del sector 1 en Villa El Salvador fue víctima de la delincuencia que azota el país pese a estar en estado de emergencia. Presuntos extorsionadores dejaron un explosivo al interior del negocio. Además, los sujetos dejaron dos arreglos fúnebres en la puerta.