Fiscalía acusó a tres exfuncionarios del segundo gobierno aprista por tramo 4 de la Interoceánica Sur

El Equipo Especial Lava Jato ha presentado una acusación contra tres exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el segundo gobierno aprista. La imputación es por el Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil (tramo 4), siendo acusados por el delito de colusión.

Fiscalía pide sentencia ejemplar

La fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez ha solicitado 11 años de prisión contra José Ortiz, Mario Arbulú y Kitty Trinidad, exfuncionarios del MTC cuando Alan García gobernó entre 2006 y 2011. Además, hay otros imputados en el caso denominado 'Dedo de Dios' que uniría por vía terrestre al país con el brasileño.

Ortiz Rivera llegó a ser titular de la cartera en cuestión durante el mandato de Alejandro Toledo (2004-2006) y en su segundo año fue interpelado por el partido aprista por no realizar acciones para constituir una aerolínea estatal y tener descuidados a los aeropuertos. En 2007 la fiscalía anticorrupción le abrió investigación por el mal uso de 37 millones designados para el Ejército.

Desde el 2019 es investigado por colisión por el caso 'Dedo de Dios' al presuntamente haberse coludido con directivos de la empresa Odebrecht para facilitarles la adquisición de la obra de la interoceánica sur. En 2022 el Poder Judicial dictó un impedimento de salida del país por 12 meses.

En el caso de Arbulú Miranda, en 2017 había renunciado su cargo de asesor al MTC por haber falseado su título profesional de economista. Incluso, en su momento se cuestionó su designación, debido a que es pariente de la entonces segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Araos.

Equipo Lava Jato no se detiene

Esta es la trigésima acusación que presenta el Equipo Especial Lava Jato para el respectivo control de legalidad ante el Poder Judicial. El caso 'Dedo de Dios' se abrió en 2019 e investiga el pago a una empresa brasileña durante el segundo gobierno aprista, observando en ese momento a nueve personas.

Intersur Concesiones S.A. (empresa concesionaria integrada por las empresas Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y, Camargo y Correa) es la compañía en la mira del Ministerio Público. Se indaga el cobro ilícito de un mayor volumen de metrados a su favor en el año 2007.

