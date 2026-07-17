¿España ya celebra el título?: Emblemática torre lució la palabra "campeones" antes de la final del Mundial ante Argentina

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Torre Glòries (antiguamente conocida como Agbar) de Barcelona se iluminó con la bandera de España y la palabra "campeones" la noche del último jueves,16 de julio, días antes de que se celebre la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

¿España celebra que será ganadora del Mundial 2026?

De forma inmediata las imágenes comenzaron a difundirse en diversas redes sociales como Facebook, X (antes Twitter), TikTok e Instagram y en cuestión de minutos fueron replicadas por usuarios y distintos medios de comunicación.

Cabe señalar que esta escena fue interpreta por un sector como una demostración excesiva por parte del país europeo de cara al partido que definirá al campeón del mundo entre Argentina y España.

Por el lado argentino, numerosos hinchas no dudaron en reaccionar con criticas y en varios casos consideraron que la proyección representaba una provocación antes del duelo previo al combinado sudamericano que dirige Lionel Scaloni.

La repercusión creció rápidamente y el video se transformó en uno de los temas más comentados en las plataformas digitales, alimentando el clima que rodea una final que ya concentra la atención del planeta fútbol.

¡CAMPEONES! 🇪🇸🏆👏



Siendo las 23hs en Barcelona, la Torre de Agbar sigue felicitando a cada uno de los españoles que se coronaron en el Mundial 🇪🇸🏆👏



🎥 teyosottano pic.twitter.com/7AS07zT1bk — Diario Olé (@DiarioOle) July 16, 2026

Desde España indican que es parte de unas pruebas técnicas

No obstante, con el correr de las horas llegó una explicación oficial que buscó poner fin a las especulaciones. De acuerdo a la revista española Panenka, el departamento de comunicación de la Torre Glòries aclaró que la aparición de "campeones" no respondió a ninggún festejo anticipado ni a una manifestación institucional.

La administración del histórico monumento español explicó que todo formó parte de una prueba técnica destinada a verificar el correcto funcionamiento del sistema de iluminación que se utilizará en caso de que España consiga el título mundial.

"Esto sucedió ayer en el marco de las comprobaciones de las pruebas técnicas necesarias para validar el dispositivo especial previsto", señalaron oficialmente dejando atrás todo tipo de trascendidos.

En conclusión, a pocos días de disputarse la gran final del Mundial 2026 ante Argentina, en España una emblemática torre lució la palabra "campeones" junto a los colores de la bandera del país. Un hecho que para algunos ha sido interpretado como un exceso de confianza, sobre todo por hinchas de la Albiceleste.