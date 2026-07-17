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Corte de LUZ en Lima y Callao el 17 y 18 de julio: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Conoce qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el viernes 17 y sábado 18 de julio, según el último comunicado de Pluz Perú.

Corte de luz el 17 y 18 de julio.
Corte de luz el 17 y 18 de julio. (Composición Exitosa / IA)

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/07/2026

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¿Te quedarás sin electricidad? Nuevo corte de luz sorprenderá a vecinos de Lima y Callao el 17 y 18 de julio, según Pluz Perú. Descubre qué distritos se verán afectados y en qué horario se ejecutará la interrupción.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao?

De acuerdo al anuncio de Pluz Perú, el corte de luz responde a trabajos y acciones de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y fortalecer la red de distribución en diversas zonas de Lima y Callao.

Las interrupciones serán temporales y se ejecutarán en horarios diferenciados, por lo que se insta a los usuarios a tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de no contar con luz el viernes 17 y sábado 18 de julio.

Corte de luz: Horarios y distritos afectados el 17 de julio

Para saber a tiempo si tienes un corte programado para este viernes 17 y sábado 18 de julio, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos se verán afectados hoy:

En Carabayllo

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  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en A.H. La Rivera Mzs. A, B, C, D, E, A.H. Histórico Con Con Mz. A, A.H. Manuel Scorza Mzs. A, B, C, D, E, A.H. Sol de Caudivilla Mzs. A, B, C, D, E, F, A.H. El Progreso Mzs. 1A, B, C, W, Av. Túpac Amaru cdra. 2.

En el Rímac

  • Desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 en Jr. Chira cdra. 3.

En San Juan de Lurigancho

  • Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en A.H. Virgen María I Etp. Mzs. A1A, A1B, A1, A.H. Virgen María II Etp. Mzs. A, B, D, A.H. 4 Suyos Nuevo Milenio Mzs. A, A1, B, D, Agrup. Fam. Las Gardenias Mz. B.

En Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres

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Zonas afectadas por corte de luz el 17 de julio.
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Sectores de SMP sin electricidad el viernes.
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Zonas de Lima sin electricidad el 18 de julio

Pluz Perú también reveló qué distritos de Lima y Callao se quedarán sin electricidad por determinadas horas el sábado 18 de julio:

Sin luz en el Callao

  • Desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en A.H. San Juan Bosco Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, Asoc. Brescia Mzs. A, B, P.J. Ciudadela La Chalaca Mzs. A, B, N, P, Av. Contralmirante Mora cdras. 2, 3, 5. También habrá corte programado en los siguientes sectores:

Sin luz en Callao el 18 de julio.
Sin luz en Callao el 18 de julio.

En Los Olivos / San Martín de Porres

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. San Elías Mzs. I, J, K, A.H. Laura Caller 6ta zona Mzs. 70, 71, calle Hungría cdra. 1, A.H. Prog. Municipal de Vivienda Confraternidad Mz. 70, 71, Urb. Parques de Villasol Mz. B.

Así que si pensabas hacer uso de la luz el 17 y 18 de julio, ten en cuenta primero la lista de distritos que se verán afectados con el corte programado por Pluz Perú. Toma tus precauciones desde ya.

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