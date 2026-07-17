Agustín Lozano confirma que Perú sostendrá cuatro amistosos con selecciones del Mundial 2026: "Casi a un 90%"

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, confirmó que la selección peruana sostendrá cuatro amistosos contra selecciones que participaron del Mundial 2026. Al respecto, indicó que estos compromisos están "casi a un 90%" de concretarse para los meses de septiembre y octubre.

La Blanquirroja disputará cuatro amistosos

El Mundial 2026 entrará a su recta final con el encuentro entre Argentina vs. Inglaterra y a lo largo de la competición se ha demostrado que la gran mayoría de selecciones han dado su mejor performance dejando partidos para el recuerdo pese a que en un inicio se avizoraba que tendrían participación discreta como es el caso Cabo Verde, RD Congo o las anfitrionas de la justa.

Todo ese contexto, demuestra que si la Blanquirroja tiene como objetivo clasificar a la Copa del Mundo 2030 deberá formar un equipo competitivo porque no será para nada difícil enfrentar a los equipos.

Es por esa razón, que los dirigidos por Mano Menezes ahora afrontarán otros cuatro amistosos para la próxima fecha FIFA, así lo ha revelado el titular del máximo ente rector del fútbol nacional durante una entrevista con L1 Radio y deslizó de qué escuadras se tratarán.

"Ya tenemos casi a un 90% definido para la fecha de septiembre y octubre, son cuatro partidos que se van a jugar. Tres de ellos se van a jugar en Estados Unidos, en Nueva Jersey, Miami, Orlando y uno se va a jugar en Montreal. Nuestro director general de fútbol, Jean nos ha informado y estamos trabajando con el profesor 'Mano' para que la logística sea la mejor", sostuvo.

Consideró que estos partidos serán muy importantes y deslizó cuáles serían los conjuntos con los que el combinado patrio se batirá a duelo. Nombró a México, Colombia, Canadá y Estados Unidos. Asimismo, adelantó que están "trabajando para la próxima fecha que viene en noviembre" y que se desarrollará en otro continente.

✅ EN VIVO Agustín Lozano, presidente de la FPF



"Tenemos un 90% definido los amistosos que serán en Estados Unidos, estamos trabajando para que la logística sea la mejor, un rival como México, Canadá y Estados Unidos" #L1Radio pic.twitter.com/pDZaV3Y452 — L1MAX (@L1MAX_) July 17, 2026

El balance que se tiene sobre Mano Menezes

En otro momento, al ser consultado sobre cuál es el balance que tiene hasta el momento de Mano Menezes, Lozano no dudó en elogiar al director técnico de la Bicolor calificándolo como una persona "súper inteligente" y "exigente" que busca la alta competencia.

"Lo veo como un profesional que aspira a mucho, a grandes cosas y que quiere conocer la realidad del momento frente a los mejores competidores. Es una persona muy exigente.Considero que quizá a algunos no les gustaba este procedimiento, pero yo lo veo muy favorable porque está conociendo de cerca la capacidad y el techo hasta dónde puede llegar un jugador", refirió.

Como vemos, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, reveló que la selección peruano sostendría cuatro amistosos en septiembre y octubre con equipos que participaron en el Mundial 2026.