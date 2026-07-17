Fenate no cumpliría requisitos para ser reconocido como sindicato: Exministro de Trabajo alerta posible injerencia política

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La reciente reunión entre el senador electo Flavio Cruz y representantes de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), sindicato vinculado al expresidente Pedro Castillo, ha reabierto la discusión sobre el papel que desempeñará esta organización en el escenario político y sindical del país.

A través de sus redes sociales, Cruz informó que sostuvo un encuentro con dirigentes de Fenate para abordar la situación del magisterio y reafirmar su compromiso con las demandas de los docentes. El legislador destacó que continuará impulsando iniciativas relacionadas con la educación y el fortalecimiento de los derechos laborales del sector.

Sin embargo, la reunión generó diversas reacciones debido a los cuestionamientos que desde hace varios años acompañan al sindicato, cuya inscripción y reconocimiento han sido objeto de debate tanto en el ámbito político como legal.

Persisten las dudas sobre el reconocimiento de Fenate

En diálogo con Exitosa, el exministro de Trabajo, Jorge Villasante, sostuvo que el principal problema no radica en la ideología o los antecedentes de algunos integrantes de la organización, sino en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación peruana para constituir una federación sindical.

"Efectivamente, ese es el tema central. (...) El Ministerio de Trabajo solamente verifica, como bien está señalando, y eso es lo que establece la ley, (...) el cumplimiento de requisitos formales, básicos, mínimos, posibles de ser cumplidos por todos", explicó.

El exministro recordó que en el Perú pueden coexistir varias organizaciones sindicales dentro de un mismo sector, siempre que todas respeten las exigencias legales establecidas para su inscripción.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Jorge Villasante, exministro de Trabajo, cuestionó el reconocimiento de Fenate como organización sindical y señaló que no cumpliría con los requisitos establecidos. Además, advirtió una posible injerencia política detrás de este... pic.twitter.com/Ha3UXCEJnK — Exitosa Noticias (@exitosape) July 17, 2026

Advierten posible injerencia política

Villasante también cuestionó la forma en que Fenate obtuvo su inscripción sindical y advirtió que ninguna organización debería recibir un trato preferencial por razones políticas.

"Lo que sí no puede suceder es que por una decisión política, simplemente se inscriba a una organización sindical, más aún, cuando le faltan cuatro días para terminar el mandato", afirmó.

El exministro señaló que el Ministerio de Trabajo no evalúa la filiación política de los integrantes de un sindicato, sino únicamente el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. No obstante, remarcó que si estos no se acreditan, el reconocimiento de la organización podría ser cuestionado.

La reunión entre Flavio Cruz y Fenate evidencia que el sindicato continuará teniendo presencia en el debate público. Sin embargo, más allá del respaldo político que pueda recibir, especialistas coinciden en que cualquier organización sindical debe ajustarse a las normas vigentes para garantizar la transparencia y la legalidad de su funcionamiento.