Las Fuerzas Armadas tendrán un rol importante ante El Niño y el control de fronteras, afirma Enrique Valderrama

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el excandidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, subrayó que las Fuerzas Armadas tendrán un papel central en dos frentes inmediatos: la atención de emergencias derivadas del Fenómeno El Niño y el control de las fronteras.

El dirigente aprista sostuvo que, pese a la escasez de soldados, no es partidario del servicio militar obligatorio, sino de un sistema de incentivos que motive a los jóvenes a enlistarse.

El Niño y la seguridad nacional

Valderrama explicó que la proximidad de los efectos del fenómeno climático y el cambio de mando presidencial obligan a reforzar la capacidad de respuesta militar.

"Creo que las Fuerzas Armadas ahora van a tener un rol muy importante, me refiero al fenómeno de El Niño y, lógicamente, el control de las fronteras, que es una coladera actualmente", señaló.

El exaspirante presidencial recordó que en su campaña propuso incrementar el reclutamiento, pero aclaró que su posición es contraria a imponer la obligatoriedad.

"Hay pocos jóvenes que se enlistan, pero yo estoy totalmente en contra del servicio militar obligatorio. Hay que darles motivación, mejorando la propina, dando programas de incentivos académicos, etcétera; pero necesitamos, creo yo, en cinco años duplicar la cantidad de soldados que tenemos ahora, para cuidar mejor las fronteras", puntualizó.

Incentivos y reclutamiento

La propuesta de Valderrama se centra en ofrecer beneficios tangibles a los jóvenes que decidan enlistarse: mejores condiciones económicas, programas de formación académica y oportunidades de desarrollo profesional. Con ello, busca revertir la baja tasa de reclutamiento y fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en un contexto de crecientes desafíos internos y externos.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el excandidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, señaló que el fenómeno de El Niño y el control de fronteras son temas en el que las Fuerzas Armadas tendrán un rol importante. Pese a la falta de soldados, se... pic.twitter.com/5bqyZoY6pR — Exitosa Noticias (@exitosape) July 9, 2026

El planteamiento coincide con lo señalado por el Ministerio de Defensa en la reunión del 18 de junio en el COEN, donde se aseguró que todas las capacidades humanas, logísticas y materiales de las Fuerzas Armadas están a disposición para enfrentar las consecuencias del Fenómeno El Niño.

El ministro Amadeo Flores Carcagno destacó que la preparación debe abarcar tanto la costa como la sierra, y que la articulación con gobiernos regionales y locales será clave para reducir riesgos.

Las declaraciones de Enrique Valderrama ponen en relieve la importancia estratégica de las Fuerzas Armadas en un momento de transición política y de amenaza climática. Mientras el Ministerio de Defensa garantiza que la institución está lista para responder ante El Niño, el debate sobre cómo fortalecer el reclutamiento y mejorar la seguridad fronteriza se instala en la agenda pública.

La propuesta de incentivos, en lugar de la obligatoriedad, abre un camino de discusión sobre cómo atraer a más jóvenes y asegurar que las FF.AA. cuenten con el personal necesario para cumplir con su doble misión: proteger a la población frente a desastres y resguardar la soberanía nacional.