Laura Spoya toma radical decisión tras revelarse la exorbitante deuda que deberá pagar por aparatoso choque

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya vuelve a estar en el centro de la atención tras conocerse nuevos detalles del aparatoso choque que protagonizó en febrero. La conductora tomó una radical decisión luego de que se revelaran documentos relacionados con la situación económica que enfrenta tras el incidente.

Laura Spoya y sus deudas tras choque

El accidente vehicular ocurrió el pasado 12 de febrero, cuando la camioneta que conducía Laura Spoya terminó declarada como pérdida total.

Meses después del incidente, Magaly TV, La Firme mostró documentos que revelarían una serie de reclamos económicos vinculados al vehículo y a otros compromisos pendientes.

Según el informe televisivo, una de las empresas involucradas sería Derco Perú S.A., compañía que le entregó la camioneta a Laura como parte de su vínculo como embajadora de la marca. Tras el accidente, la empresa habría solicitado el pago de un monto que no habría sido cubierto por el seguro.

De acuerdo con la información difundida, la suma pendiente por este concepto ascendería a 4.230 dólares. Además, también se mencionó una papeleta por una infracción grave relacionada con el accidente, cuyo valor sería de 1.280 soles.

Agencia reclama pago a Laura Spoya

Pero la situación no terminaría ahí. El informe de Magaly TV, La Firme también señaló que Laura Spoya tendría otra obligación económica pendiente con H&M Corporación Moncada S.A.C., agencia con la que trabajaba anteriormente.

Según los documentos presentados en televisión, la empresa habría reclamado pagos relacionados con el contrato que mantenían ambas partes. Entre los montos mencionados figura una penalidad de 2.000 dólares por un supuesto incumplimiento de exclusividad.

Asimismo, la agencia habría señalado que existiría un saldo pendiente por actividades y compromisos que no llegaron a concretarse. La cifra indicada en la carta notarial sería de 14.240,20 dólares, con un plazo establecido para regularizar la situación.

Tras la difusión de estos detalles, la suma total de los conceptos mencionados superaría los 20 mil dólares, generando diversos comentarios en redes sociales sobre la situación de la conductora.

Laura Spoya toma medida en sus redes

Luego de la polémica generada por la información difundida, Laura Spoya tomó una decisión en sus plataformas digitales. La conductora limitó los comentarios de sus publicaciones, una medida que suelen aplicar algunas figuras públicas cuando buscan evitar mensajes negativos o una ola de críticas.

Hasta el momento, Laura Spoya no ha brindado una declaración pública sobre los documentos difundidos ni sobre los montos que aparecen en el informe televisivo.

Así, tras la polémica generada por los documentos difundidos, Laura Spoya decidió limitar los comentarios en sus redes sociales mientras continúa la atención sobre la deuda que tendría pendiente luego del aparatoso choque.