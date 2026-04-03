Semana Santa en Lima: Conoce las calles cerradas en el Centro Histórico hasta el domingo 5 de abril del 2026

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con motivo de las actividades religiosas por Semana Santa 2026, la Municipalidad de Lima anunció el cierre vehicular de ciertas calles del Centro Histórico de la capital. Conoce aquí cuál es el plan de desvíos y evita contratiempos indeseados.

A fin de garantizar el orden y la seguridad durante estas celebraciones durante el feriado largo, la MML ordenó el cierre temporal de vías en el perímetro del denominado Damero de Pizarro, una de las zonas con mayor afluencia de fieles y visitantes en estas fechas.

Ante ello, las autoridades recomendaron a los conductores y ciudadanos a tomar sus precauciones y evitar ingresar a las áreas restringidas.

Esta medida por Semana Santa rige desde este jueves 2 y tendrá vigencia hasta el domingo 5 de abril.

MML anuncia plan de desvíos por Semana Santa

A fin de evitar contratiempos y percances que afecten a los conductores que transiten por la zona del Centro Histórico de Lima, la comuna municipal sugirió, como rutas alternas, el uso de las Avenidas Abancay, Emancipación y el jirón Amazonas. Estas permitirán mantener la fluidez del tránsito en los alrededores.

#SemanaSantaEnLima | ¡Atención conductores! Del 2 al 5 de abril de 7 a. m. a 10 p. m., se cerrarán vías en el perímetro del Damero de Pizarro por Semana Santa. Usa rutas alternas: av. Abancay, av. Emancipación y jr. Amazonas.



👉🏻 Recuerda salir a tiempo y tomar tus precauciones. pic.twitter.com/LjJZhgQAeb — Municipalidad de Lima (@MuniLima) April 1, 2026

El gobierno local, presidido por el alcalde Renzo Reggiardo, también informó que el personal municipal estará desplegado en distintos puntos de control para orientar a los conductores y agilizar la circulación vehicular.

Finalmente, la Municipalidad de Lima exhorta a la ciudadanía a salir con la debida anticipación, respetar las señales de tránsito y acatar las indicaciones del personal en campo, con el fin de evitar congestión en el tránsito.

Centros MAC atenderá este sábado para más de 600 trámites

Aprovecha una Semana Santa productiva. Este sábado 4 de abril, los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) atenderán con normalidad en su horario regular a nivel nacional, facilitando a ciudadanos a realizar múltiples trámites como los del DNI.

Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los Centros MAC atenderán este sábado de 8:30 a.m. a 1 p.m., mientras que este Jueves y Viernes Santo, estos locales permanecen cerrados debido a los feriados.

Pese a ello, el canal Aló MAC (1800) sí atenderá estos días feriados, de forma que la población pueda generar su cita de atención para trámites en el Reniec, cita en Migraciones para emisión de pasaporte y otros más de 80 trámites digitalizados.

Además, los ciudadanos podrán recibir los documentos que necesiten en sus correos electrónicos, como Certificados de Antecedentes Policiales, Judiciales y Penales.