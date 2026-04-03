Semana Santa: Fieles suben al cerro San Cristóbal para hacer sus peticiones a horas del viacrucis

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy es Viernes Santo y, como es de costumbre, miles de fieles acostumbran subir al cerro San Cristóbal, ubicado en el distrito del Rímac, para pedir salud, dinero y prosperidad a Dios. Exitosa llegó hasta el lugar y comprobó que decenas de familias ya se encontraban realizando el tradicional ascenso hacia uno de los puntos religiosos más importantes de Lima.

Fieles inundan el cerro San Cristóbal

Desde tempranas horas de la noche, nuestra reportera se apostó en el inicio de la caminata hacia el cerro San Cristóbal y pudo observar que decenas de familias llegaban hasta el lugar con la intención de subir hasta la cima. Mientras tanto, los ambulantes aprovecharon para colocar sus puestos y vender todo tipo de rituales y amuletos.

Uno de los entrevistados afirmó que ya había subido al cerro y que no era la primera vez que lo hacía, ya que tiene esa costumbre familiar desde hace muchos años. Otra joven señaló que era su primera vez, pero iba acompañada de su familia, que ya tenía el hábito de subir, y esperaba que este año pueda tener mucha prosperidad y conseguir una casa.

Cabe resaltar que el ascenso hacia el cerro San Cristóbal puede tomar entre una hora y una hora y media, dependiendo del ritmo de cada persona. También se debe tener en cuenta que los fieles suben y bajan del cerro durante toda la noche y la madrugada del Viernes Santo.

🔴🔵 Rímac: Fieles suben al cerro San Cristóbal para hacer sus peticiones a pocas horas del Vía Crucis



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Se espera que en las próximas horas se intensifique la llegada de fieles hacia el lugar, ya que también dará inicio la escenificación del vía crucis, como es tradición todos los años en Lima.

¿Por qué los fieles suben cerros en Semana Santa?

Durante Semana Santa, muchas personas suben a los cerros como muestra de fe, sacrificio y arrepentimiento. Esta práctica simboliza el esfuerzo espiritual por acercarse a Dios, recordar el camino de Jesús hacia la cruz y pedir perdón, salud y bendiciones para sus familias en un ambiente de recogimiento.

Además, esta tradición se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndose en una costumbre familiar y cultural. Para muchos creyentes, realizar el ascenso representa renovar su esperanza, agradecer los favores recibidos y comenzar una nueva etapa con fe, especialmente en fechas tan significativas como el Viernes Santo.

No cabe duda, que fe mueve a miles de personas que, año tras año, mantienen viva esta tradición religiosa en el cerro San Cristóbal. Entre oraciones, sacrificio y esperanza, los fieles renuevan sus pedidos, mientras Lima se prepara para una de las celebraciones más significativas del Viernes Santo.