Balean bus lleno de pasajeros en Pachacámac: empresa 'Santo Cristo de Pachacamilla' suspende operaciones

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bus de la empresa de transportes Santo Cristo de Pachacamilla, que cubre la ruta entre San Juan de Lurigancho y Pachacamac, fue atacado a balazos cuando trasladaba pasajeros. El atentado ocurrió durante la madrugada, poco después de que la unidad saliera de su paradero inicial, ubicado en la zona de Villa Poeta, en Pachacamac.

Balean bus lleno de pasajeros en Pachacamac

De acuerdo con información policial, el ataque se registró cerca de la medianoche, cuando el conductor trasladaba a diez pasajeros por la avenida Las Palmas. En ese momento, dos hombres se acercaron caminando hacia el vehículo y, sin mediar palabra, dispararon contra la unidad, para luego huir del lugar.

Los impactos de bala quedaron visibles en la ventana correspondiente al asiento del conductor y en el parabrisas del bus. En total, la unidad presentaba alrededor de diez impactos, mientras que los peritos de Criminalística que llegaron al lugar contabilizaron hasta 11 casquillos de bala.

El conductor logró salir ileso del ataque y, tras lo ocurrido, decidió retornar inmediatamente al paradero para ponerse a buen recaudo junto con los pasajeros que permanecían dentro del vehículo. El hecho también fue confirmado por Julio Pretenoche, vocero de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, quien informó sobre la situación.

"Ha sufrido un atentado de un aproximado de 10 impactos de bala, pero gracias a Dios el conductor está ileso al igual que los usuarios que se encontraban en el bus (...) por el momento se está priorizando las operaciones porque no hemos tenido ningún tipo de amenazas, ni nada parecido", informó.

Empresa no había recibido amenazas

El representante señaló que la modalidad del ataque genera especial preocupación, debido a que, según indicó, existen antecedentes de atentados contra empresas formales sin que previamente hayan recibido amenazas. Esta situación, sostuvo, dificulta conocer las motivaciones y responder ante posibles nuevos ataques sin poner en riesgo a los trabajadores.

"Lo que me preocupa es que es el mismo modo, se operan de los dos atentados que ha habido contra empresas formales donde han atentado sin haber una amenaza previa lo que nos quita la posibilidad de posiblemente negociar, y no va a exponer la vida de los conductores", agregó.

Tras el atentado, la empresa evalúa suspender sus operaciones durante el día de hoy como medida preventiva. Asimismo, Pretenoche indicó que los transportistas todavía analizan si participarán en el paro anunciado para este viernes 9 de octubre, aunque, por el momento, descartan sumarse a dicha medida.

"No hay ningún consenso respecto a ningún tipo de paro entre las empresas de transportes. Vamos a conversar seguramente porque la situación se está agravando pero al momento todavía estamos tomando la situación con mucha responsabilidad para tomar decisiones correctas. No queremos de repente poner más presión sobre una olla que está a punto de reventar", agregó.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar a los responsables. Las cámaras de seguridad instaladas en viviendas cercanas serán revisadas para establecer la ruta de escape de los atacantes y determinar si otras personas participaron en el hecho. Este atentado se suma a otros dos ataques sufridos por la empresa Santo Cristo de Pachacamilla durante los últimos dos años, según informaron los transportistas.