Renzo Reggiardo deja abierta la posibilidad de continuar en la Municipalidad de Lima: "Es difícil decir que no"

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El alcalde Renzo Reggiardo anunció el proceso de transferencia en la Municipalidad de Lima. La autoridad confirmó que su administración ya instaló la comisión respectiva para entregar toda la información técnica y económica al candidato que resulte elegido por los ciudadanos.

A pesar de encontrarse en la etapa final de su mandato, el burgomaestre capitalino no descartó la posibilidad de continuar vinculado a la gestión municipal durante el siguiente periodo. Aunque precisó que su principal objetivo actual es culminar sus labores, dejó abierta la opción de asumir un eventual cargo en la institución.

Reggiardo no descarta dejar el municipio

El aún alacade de la ciudad, mencionó que al terminar su gestión a la cabeza de la Municipalidad de Lima, no descartó seguir siendo parte de la comuna limeña durante la próxima administración.

"Es difícil decir que no", Mencionó el alcalde Reggiardo cuando le preguntaron si aceptaría continuar en la gestión municipal. No obstante, precisó que, por ahora, su prioridad es culminar su labor al frente de la Municipalidad de Lima.

A pocas horas de las elecciones, habiendo terminado la campaña y habiendo escuchado todo tipo de versiones, comparto con nuestros vecinos la única VERDAD de nuestra ciudad, de la Lima que avanza, que crece y que no descansa, la de más territorio y menos escritorio, por que la VERDAD es una sola y nunca voy a permitir que engañen a nuestros vecinos que saben que nos entregamos enteros por brindarles los servicios que merecen, La ciudad no descansa y NOSOTROS TAMPOCO, muchas gracias por tanto apoyo, vamos por más 💪💪 — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) October 4, 2026 Lee también Reggiardo critica demoras en el pedido de facultades: "Una lástima que el Congreso no esté a la altura"

Balance de obras y seguridad ciudadana

Como parte del cierre de su gestión, a través de un video publicado en su cuenta personal de 'X', el burgomaestre presentó un informe detallado sobre los avances de su administración. Resaltó la ejecución de trece proyectos de infraestructura vial por más de 993 millones de soles y la implementación del Corredor Seguro Lima Norte.

"Hoy podemos decir con orgullo que hemos culminado 36 obras en distintos puntos de la ciudad y que 34 proyectos ya han sido entregados a nuestros vecinos", menciona el aún alcalde en el video publicado.

En el sector salud, se destacó la apertura de catorce establecimientos médicos y la atención de millones de pacientes a través de los Hospitales de la Solidaridad. Asimismo, reportaron la desarticulación de diversas organizaciones delictivas gracias a los operativos contra bandas criminales ejecutados junto a la Policía Nacional.



"Los hospitales de la Solidaridad brindaron más de 7,5 millones de atenciones y nuestras campañas descentralizadas llegaron a cerca de 44.000 personas. Más de 560 toneladas a las ollas comunes y comedores instalamos 3.976 hornos industriales y realizamos más de 940.000 atenciones integrales. Y con agua de emergencia, llevamos agua potable a las zonas más altas de Lima, beneficiando a más de 450.000 personas.", dijo en su exposición.

El reporte incluyó los logros en programas sociales y la siembra de un millón de árboles mediante la iniciativa Lima Verde. Estas acciones, sumadas a la permanente asistencia y equipamiento de las ollas comunes.