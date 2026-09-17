Hijo de Lionel Messi tuvo inesperada reacción tras oler a su padre transpirado al final de la Campeones Cup

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi volvió a celebrar un título con el Inter Miami luego de vencer 2-0 a Cruz Azul en la Campeones Cup. Sin embargo, esta vez fue su hijo Ciro Messi quien se robó las miradas al tener una inesperada reacción tras oler a su padre transpirado, provocando las risas del futbolista durante los festejos.

Lionel Messi celebró el título junto a sus hijos

El Inter Miami se impuso 2-0 ante Cruz Azul y se consagró campeón de la Campeones Cup, en una noche que terminó a puro festejo para el cuadro estadounidense.

Lionel Messi fue una de las grandes figuras del encuentro luego de marcar uno de los goles, de cabeza, y ayudó a que su equipo sumara una nueva estrella.

Con el pitazo final llegó el momento de celebrar. Jugadores, integrantes del comando técnico y familiares se acercaron para compartir la alegría por el título. Entre ellos estuvieron los tres hijos de Messi: Thiago, Mateo y Ciro.

Durante la entrega del trofeo, el capitán argentino buscó abrazar a sus pequeños, pero el cansancio del partido todavía se hacía notar. Messi había terminado completamente transpirado después del esfuerzo dentro de la cancha y uno de sus hijos tuvo una reacción que rápidamente llamó la atención.

Ciro Messi y su curioso gesto con su padre

Thiago se apartó rápidamente al notar que su padre estaba sudado. Pero Ciro decidió comprobarlo por sí mismo y protagonizó una escena que terminó causando más de una carcajada.

- Thiago Messi didn't want to hug for long because of the sweat



- Mateo Messi didn't give a fvk



- Ciro Messi touched his sweat and took a sniff😭😭 pic.twitter.com/wduGag5Fr2 — Trig (@Kharlerh) September 17, 2026

Ciro se acercó a Lionel, le rozó la espalda y luego se llevó la mano a la nariz para comprobar el olor. Su cara de sorpresa y cierto rechazo fue suficiente para que el futbolista no pudiera aguantar la risa.

El momento, totalmente espontáneo, rompió con la seriedad de la ceremonia y convirtió por unos segundos a Ciro en el protagonista de la celebración. Las cámaras captaron toda la escena y el curioso gesto no tardó en circular por las redes sociales.

Y como era de esperarse, los usuarios hicieron de las suyas. El video comenzó a compartirse acompañado de comentarios llenos de humor y ternura, entre ellos: "Lo que yo daría por oler a Messi", "Qué tierno cómo se ríe Leo" y "Que Ciro diga a qué huele Messi".

Así, la consagración del Inter Miami en la Campeones Cup no solo dejó el brillo de Lionel Messi dentro de la cancha, sino también la inesperada reacción de Ciro Messi al oler a su padre transpirado durante los festejos.