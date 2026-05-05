Beca Bicentenario: Jóvenes aspirantes exigen aprobación de presupuesto adicional de S/14 millones

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, Anthony García, postulante a la Beca Generación del Bicentenario, exhortó a las autoridades que se apruebe, en un breve plazo, el presupuesto adicional para la convocatoria del programa. Ello a fin de evitar que más estudiantes pierdan vacantes en prestigiosas universidades del mundo.

Exigen aprobación de presupuesto adicional al Pronabec

El joven estudiante exigió que se apruebe el crédito suplementario de S/14 millones solicitado por el Ministerio de Educación (Minedu) para lanzar la convocatoria de la Beca Generación Bicentenario, aquella que financia estudios de maestría y doctorado en universidades del extranjero de alto nivel.

Sobre el monto específico solicitado, García aseguró que dicho dinero será "suficiente", considerando el presupuesto asignado al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) en años anteriores y la cantidad de plazas abiertas en cada convocatoria.

"Cada año se apertura un nuevo específico de becas, usualmente son 150 becas, de los cuales 135 son para maestría y los 15 restantes son para doctorados", precisó.

Asimismo, si bien indicó que se ha conseguido mapear a 120 estudiantes afectados por la suspensión de la referida beca, indica que estos "podrían ser más de mil". La situación es preocupante porque muchos de ellos han conseguido ingresar a universidades de prestigio, pero solo esperan un apoyo del Estado.

"Cada día que pasa hay estudiantes que están perdiendo vacantes, por ejemplo, en la Universidad de Cambridge. Otro estudiante ya perdió su vacante en Harvard. Estamos perdiendo vacantes, por eso queremos celeridad del caso"

Finalmente, contó que en el mejor de los escenarios la convocatoria para la Beca Bicentenario podría darse dentro de un mes, es decir en junio.

Minedu solicitó crédito adicional para Beca del Bicentenario y Beca 18

En la Comisión de Educación del Congreso, la titular del Minedu, María Esther Cuadros, afirmó que la Beca Bicentenario tendrá un convocatoria en el 2026 solo si se aprueba el presupuesto adicional requerido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Si nos dan esos S/ 14 millones, inmediatamente iniciaremos el proceso de convocatoria primero y de selección para la Beca Bicentenario", dijo a pesar de señalar que garantizar el regreso de los becarios todavía es un problema a solucionar.

En su participación, también solicitó un crédito adicional de S/105.5 millones para el programa Beca 18, que financia estudios de pregrado en instituciones de educación superior públicas y privadas.

En una carrera contra el tiempo por la posibilidad de perder vacantes en prestigiosas universidades, jóvenes estudiantes con buen rendimiento académico esperan la convocatoria de Beca Generación del Bicentenario.