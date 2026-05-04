Cronograma de pagos ONP en mayo: ¿Quiénes cobrarán su pensión este viernes 8?

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) dio a conocer detalles del cronograma de pagos de pensiones de mayo 2026. Conoce si estás en la lista del primer grupo que se verá beneficiado con el desembolso de su dinero este viernes 8.

Pago ONP en mayo: ¿Quiénes cobran el viernes 8?

Mientras que se da a conocer que se lanzó un nuevo proyecto para un noveno retiro extraordinario y voluntario del Sistema Privado de Pensiones (SPP), es decir de las AFP, una buena noticia surge para otro sector. Pues bien, como se recuerda, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó y publicó finalmente el cronograma de pagos remuneraciones y pensiones del sector público del 2026.

En ese documento, se precisa las fechas para todos los meses del presente año en que se desembolsarán los montos a trabajadores públicos y jubilados pensionistas. Quienes comenzarán a cobrar su dinero serán los afiliados a la ONP, siendo más de 770 mil asegurados beneficiados a nivel nacional con esta medida.

El cronograma de pagos ONP precisa que las fechas de pago se establecerán de manera escalonada según la inicial del apellido paterno del pensionista. Los que podrán disponer de sus aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) desde el viernes 8 de mayo serán los jubilados pertenecientes al Decreto Ley N° 19990, cuyo apellido paterno inicie con las letras A, B o C.

Fechas de pagos ONP mayo 2026: Cronograma de depósitos

Pero no te preocupes ya que quedan más fechas para cobrar tu pensión. De acuerdo al cronograma oficial de la ONP el desembolso continuará de la siguiente forma:

Apellidos paternos de la D - L: 11 de mayo.

Apellidos paternos de la M - Q: 12 de mayo.

Apellidos paternos de la R - Z: 13 de mayo.

Convenios internacionales: 15 de mayo.

Incluye pensionistas Ley N° 27803. Asimismo, se precisó que el pago a domicilio se dará del 14 al 23 de mayo.

Pagos para otros regímenes

Decretos Ley 18846 y 20530: abono el 14 de mayo.

Pensiones por encargo: 14 de mayo.

Ley 30003 (sector pesquero): 14 de mayo.

Ley 26790 (seguro de riesgo): 14 de mayo.

En todos estos casos, el pago a domicilio será entre el 18 y el 23 de mayo. Recuerda que los pensionistas que deseen cobrar su dinero presencialmente, deberán hacerlo en bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, de manera segura.

Es así como se dio a conocer que quienes podrán cobrar primero, de acuerdo al cronograma de pagos ONP este 8 de mayo, serán los pensionistas del Decreto Ley 19990 cuyos apellidos paternos inicien con la letra A, B o C.