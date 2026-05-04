Fonavi: Confirman pago del Reintegro 5 desde el jueves 14 de mayo en favor de casi 70 000 exaportantes

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Buenas noticias! El Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) iniciará este jueves 14 de mayo la devolución de aportaciones a cerca de 70 000 beneficiarios de todo el país, a través de la lista de Reintegro 5.

Así lo confirmó a Exitosa Jorge Milla, miembro de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, quien, además, mencionó que este jueves 7 de mayo serán aprobados los informes técnicos y la resolución administrativa que será publicada en el Diario Oficial el Peruano entre el 12 o el 13 del mismo mes.

¿A quiénes va destinad al lista de Reintegro 5?

Según lo expuesto por el representante de los fonavistas en el programa "Hablemos Claro", en este oportunidad, los beneficiarios serán las personas de 67 años a más, cumplidos hasta el 31 de agosto del 2026. Asimismo, si el padrón incluye a exportantes fallecidos, deberá ser con una edad mínima de 88 años.

Con respecto al monto destinado por el Estado peruano, este asciende a 260 millones de soles, y sobre cuánto sería la cantidad que podría recibir cada afiliado, indicó que "no existe un techo", debido a una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el miembro de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Jorge Milla, informó que el pago del Reintegro 5 iniciará este jueves 14 de mayo. Precisó que beneficiará a cerca de 70 mil fonavistas y que se desembolsarán alrededor de S/ 260... pic.twitter.com/qzqfi4chjT — Exitosa Noticias (@exitosape) May 4, 2026

Tal como ha ocurrido con las anteriores listas de pago, una vez que se apruebe el padrón de beneficiarios y se publique en el respectivo portal web de la Comisión Ad Hoc, las transferencia se realizarán a través del Banco de la Nación.

¿Cómo saber si eres beneficiario?

Como parte del procedimiento establecido por la Comisión Ad Hoc, la lista de Reintegro 5 será publicada en la página web de la Secretaría Técnica, a fin de que los exafiliados puedan verificar si están incluidos en el padrón. A continuación, te explicamos los pasos a seguir para que te enteres si en esta oportunidad accedes a recuperar tus aportes.

Ingrese al portal oficial del Fonavi ( CLICK AQUÍ ) y diríjase a la sección "Pendientes de cobro, grupos de pago y reintegro". Seleccione el tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, libreta electoral, carnet de fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas). Escriba el número de DNI. Complete el código captcha de 6 dígitos que aparece en la parte inferior. Puede cambiarlo en caso no lo distinga. Presione el botón "ENVIAR".

Es importante precisar, que el trámite es solo para uso del fonavista titular. Además, el procedimiento es totalmente gratuito, por lo que no requiere de ningún pago; asimismo, las consultas se pueden realizar las 24 horas del día de los siete días de la semana.

Otro dato importante a tener en cuenta, es que los cobros del Fonavi no vencen, lo que significa que los beneficiarios pueden acudir a las agencias del Banco de la Nación para recibir sus devoluciones en cualquier momento, posterior a las fechas del cronograma inicial.

De esta manera, miles de fonavistas cobrarán en los próximos días el dinero que con tanto esfuerzo les tocó obtener y recuperar con el pasar de los años.