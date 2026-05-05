Brenda Carvalho sufre el lamentable fallecimiento de su padre: "Con el corazón profundamente triste"

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Brenda Carvalho atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida debido a que sufrió la lamentable pérdida de su padre Tonny Carvalho. Así lo comunicó el equipo de la animadora infantil mediante sus redes sociales teniendo gran repercusión.

Fallece el padre de Brenda Carvalho

El hecho sucedió el útlimo lunes 4 de mayo y la publicación en la que se informa sobre ello ha recibido mensajes de aliento de diversos artistas y seguidores de Brenda Carvalho, evidenciando que la acompañan en este momento de profundo dolor.

"Con el corazón profundamente triste, comunicamos la partida del padre de Brenda Carvalho. Hoy acompañamos a Brenda y a su familia con todo nuestro amor, abrazándolos en este momento de tanto dolor. Sabemos que su luz y su recuerdo vivirán por siempre en sus corazones. Agradecemos de todo corazón cada mensaje de cariño y respeto", se lee en el post del equipo de la exintegrante de Axe Bahía.

Frente a ello, figuras del espectáculo expresaron sus condolencias a la brasileña como es el caso de Rosangela Espinoza, Sully Sáenz, Ezio Oliva, Stephanie Loza, Karen Dejo, Jonatan Rojas, Joselito Carrera, Raysa Ortiz, Adriana Quevedo, Danuska Zapata, entre otras.

Viajó a Brasil acompañada de Julinho

Tras conocerse de la pérdida de su papá, de forma inmediata Brenda Carvalho, acompañada de su pareja, el exfutbolista Julinho, fueron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para tomar el primer vuelo con rumbo a Brasil. Así lo evidenció en sus historias de Instagram en las que escribió unas sentidas palabras tras la muerte de su ser querido.

"Fue una mañana terrorífica, dolorosa y luchada. Aún no consigo asimilar porque en mi cabeza está mi última videollamada hablando, conversando de su estado de salud y a la vez riéndonos para no pensar. Tal como él era, un Carvalho alegre, divertido, jovial y que no se entregaba fácil", señaló.

Publicación de Brenda Carvalho en su Instagram

Además, se mostró agradecida por las muestras de cariño de sus seguidores, aunque dejó en claro que el momento por el que atraviesa le genera un "dolor interminable".

"Estoy recibiendo sus mensajes por todos lados los leo, pero estoy quebrada. Esta fue la única grabación que logré hacer y la subo para agradecer. Pam y mi Ju están conmikgo no sé cómo será más tarde, pero duele mucho", sostuvo.

Uno de los momentos más difíciles es el que está atravesando la bailarina brasileña Brenda Carvalho tras el fallecimiento de su padre Tonny Carvalho. La noticia fue confirmada por su equipo de trabajo y recibió apoyo de diversas figuras del espectáculo.