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Corte de AGUA en Lima el 6 de mayo: ¿Cuáles son los distritos que se verán afectados el miércoles?

Sedapal brindó detalles del cronograma de corte de agua programado para el miércoles 6 de mayo en diversos distritos de Lima. Descubre qué zonas se verán afectadas con la medida.

Corte de agua el 6 de mayo.
Corte de agua el 6 de mayo. (Generado con IA)

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/05/2026

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Sedapal reveló que ejecutará un nuevo corte de agua en diversos distritos de Lima el miércoles 6 de mayo. Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio y el motivo detrás de la medida.

Motivo del corte de agua en Lima el 6 de mayo

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal, sostuvo que el corte de agua programado para el miércoles será por trabajos de mantenimiento como limpieza de reservorios, empalmes de tubería y otras acciones que permitan seguir brindando un servicio de calidad y optimizando la infraestructura del suministro.

Asimismo, la empresa señala en su comunicado que la media se ejecutará en franjas horarias diferenciadas según la zona de la capital, por lo cual, exhorta a los usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con agua en sus respectivos hogares.

Distritos afectados con el corte de agua: Horarios

De acuerdo al cronograma oficial de Sedapal, estos serán las zonas y distritos que se verán afectados con la restricción temporal del servicio el miércoles 6 de mayo:

En La Molina

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  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa, Conjunto Residencial La Alameda 2da etapa. 
  • Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Portada del Sol 3ra etapa. Mz. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, Mz. K1, J3, N1, F2, T6., Urb. Las Praderas de La Molina.

En Jesús María

  • Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Cercado, Urb. Fundo Oyague, Urb. Santa Beatriz. Cuadrante: Av. República de Chile, Av. 28 de Julio, Av. Arequipa, Ca. Domingo Cueto, Av. Edgardo Rebagliati, Av. Salaverry.

Sin agua en Comas

  • Desde las 12 m. hasta las 6:00 p.m. en P.J. Clorinda Málaga de Prado.

Sin servicio en San Juan de Lurigancho

Asimismo, la empresa estatal precisó que la suspensión del corte de agua se ejecutará en diversos sectores de San Juan de Lurigancho tal como se detalla en las siguientes imágenes:

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Zonas sin agua el 6 de mayo en SJL.
Zonas sin agua el 6 de mayo en SJL.

sin agua
 

Corte en el Rímac

  • Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Barrio Santa Rosa. A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes.

En El Agustino

  • Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Virgen del Carmen.

Es así como Sedapal recordó que el miércoles 6 de mayo habrá corte de agua en al menos seis distritos de Lima. Se pide tomar tomar previsiones, almacenando el recurso hídrico con antelación suficiente para cubrir las necesidades básicas mientras dure la suspensión.

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