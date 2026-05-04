Alcalde de Víctor Larco ofrece apoyo legal y económica a vigilante atropellado en Trujillo

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la grave embestida al vigilante de 54 años una camioneta de una empresaria maderera, el alcalde de Víctor Larco, Enrique León Clement, confirmó que brindará apoyo legal y económico para que el caso no quede en la impunidad.

Respaldo legal y médico para Martínez Torres

La autoridad edil se presentó en el lugar de los hechos para verificar los daños sufridos por el trabajador de seguridad. Según el alcalde Enrique León, la municipalidad ha decidido contratar los servicios del reconocido abogado penalista Roberto Arteaga para liderar el proceso judicial correspondiente.

Esta medida busca asegurar que el responsable del atropello asuma las consecuencias legales y que la víctima reciba una reparación justa. Según el burgomaestre, es inaceptable que este tipo de incidentes queden sin sanción, por lo que el equipo legal municipal supervisará cada paso.

"El doctor Roberto Arteaga, que es un abogado penalista, va a asumir la defensa técnica que al señor del vigilante, que ha estado trabajando, le corresponde para que esta tramitología jurídica se lleve con todas las garantías que la ley establece", indicó.

Además del soporte jurídico, la comuna de Víctor Larco ha iniciado las gestiones para entregar una subvención económica al agraviado. El estado de salud del vigilante es delicado tras el fuerte impacto contra una pared, lo que le impide seguir trabajando para su sustento.

Según el alcalde, la situación médica del agraviado es preocupante y requiere atención inmediata. El vehículo involucrado no realizó maniobras para evitar la colisión, impactando directamente contra la humanidad del trabajador, lo que agrava la responsabilidad de la conductora implicada.

Peligro por conductores menores de edad

Tras detallar la ayuda para el vigilante, el burgomaestre aprovechó para denunciar una problemática creciente en las calles de la urbanización El Golf. Según León Clement, existe una presencia alarmante de cuatrimotos que circulan por el distrito siendo manejadas por personas menores de edad.

Esta situación representa un peligro latente para los peatones y otros conductores de la zona. La autoridad municipal advirtió que la falta de experiencia y el descuido de estos jóvenes conductores podrían desencadenar tragedias similares a la ocurrida recientemente con el vigilante.

El alcalde instó a los padres de familia a ser más responsables con el uso de estos vehículos recreativos. Según la autoridad distrital, se intensificarán las labores de fiscalización para evitar que menores sigan al volante de estas unidades, reforzando así la seguridad ciudadana.

Por ello, se espera que el proceso judicial avance con celeridad para determinar responsabilidades. Según el alcalde, el apoyo al vigilante atropellado con abogado y subvención económica es una prioridad para garantizar justicia efectiva.