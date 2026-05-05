Callao: Delincuentes atacan a balazos a un grupo de jóvenes en los exteriores de una cabina de internet

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una balacera desató el terror en el Callao, cuando un grupo de jóvenes que se encontraba en las afueras de una cabina de internet fue atacado a balazos por un grupo de delincuentes. Afortunadamente, ninguno de los jóvenes resultó herido y el motivo del ataque viene siendo investigado por la Policía.

Delincuentes atacan a balazos a grupo de jóvenes

Según información preliminar, el atentado ocurrió durante la madrugada de este 5 de mayo en la urbanización Las Colinas, en la Provincia Constitucional del Callao. El ataque fue grabado por cámaras de seguridad y refleja la violencia con la que actuaron los agresores.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en que un grupo de jóvenes conversaba en los exteriores de una cabina de internet, cuando repentinamente dos delincuentes se acercaron y empezaron a dispararles a quemarropa.

Dos de los jóvenes, que estaban a bordo de una motocicleta, huyeron despavoridos, mientras que los otros seis, que se encontraban de pie, corrieron en distintas direcciones y algunos se refugiaron en la cabina de internet. La dueña del negocio se mostró conmocionada por el ataque.

"Esos chicos que estaban parados acá se habían venido para adentro y ahí les han disparado. Gracias a Dios que no ha habido ningún muerto", dijo la dueña del local.

Por otro lado, se informó que la Policía llegó hasta el lugar para iniciar las investigaciones y determinar si se trataría de una amenaza de extorsión contra las cabinas de internet o un ataque directo contra el grupo de jóvenes. Mientras tanto, los vecinos de la zona viven atemorizados por el aumento de la violencia en el Callao.

🔴🔵 Ataque armado en Callao: delincuentes dispararon contra un grupo de jóvenes fuera de una cabina de internet. La propietaria señaló que, pese al violento hecho, no hubo víctimas mortales, aunque el hecho generó gran temor en la zona.



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Operativo en el Callao

En una operación de la Policía Nacional, se logró la captura de dos adolescentes conocidos bajo los alias de "Maguti" y "Soraya", quienes habían asaltado un grifo a mano armada. El operativo, respaldado por tecnología de última generación, pone en evidencia una problemática creciente: la participación de menores en delitos de alta peligrosidad bajo el amparo de una legislación que, según las autoridades locales, resulta insuficiente.

Los menores no eran desconocidos para las autoridades. Según detalló el alcalde provincial del Callao, César Pérez, los jóvenes ya habían perpetrado un asalto en el mismo establecimiento el pasado 24 de abril.

En aquella ocasión, el robo se limitó al personal y a las oficinas administrativas para sustraer celulares y dinero. Sin embargo, en su último asalto, la agresividad aumentó, afectando también a los clientes del lugar.

El violento ataque en el Callao refleja el incremento de la inseguridad en la zona, donde bandas armadas actúan sin temor. Aunque no hubo víctimas mortales, el hecho ha generado alarma entre vecinos. La Policía continúa investigando para identificar a los responsables y determinar el móvil del atentado.