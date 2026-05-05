Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este martes 5 de mayo?

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio oficial del dólar parece haber encontrado un punto de equilibrio, a pesar de que el panorama internacional continua tensionado por el alza sostenida en los precios del petróleo y la incertidumbre política por los resultados de las elecciones generales 2026.

¿Cuál es el precio del dólar este 5 de mayo? Esto dice SUNAT

Aunque el conflicto geopolítico en Medio Oriente continúa presionando en los costos internacionales y generando afectaciones en el precio de productos básicos de consumo, la ausencia de noticias disruptivas en Perú en las últimas fechas ha favorecido la estabilidad del billete verde.

En comparación con su comportamiento durante abril, las pocas variaciones que está registrando la cotización del dólar este mes de mayo viene generando cierta confianza entre inversionistas y ciudadanos que realizan transacciones en esta moneda extranjera.

Si deseas conocer el precio del dólar para este martes 5 de mayo y así evitar afectaciones considerables a tu bolsillo, se recomienda revisar el registro de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), entidad encargada de fijar su valor basándose en las operaciones del mercado. Este es el siguiente:

MARTES, 5 DE MAYO Callao: Delincuentes atacan a balazos a un grupo de jóvenes en los exteriores de una cabina de internet Lee también COMPRA VENTA S/ 3.512 S/ 3.521

Al comparar estas cifras con la sesión del lunes 4 de mayo, se observa que la paridad se mantiene prácticamente inalterada, con apenas un ligero ajuste a la baja en la posición de venta.

Tipo de cambio del dólar paralelo HOY

Conocer cómo cotiza el dólar Ocoña, también conocido como "dólar de la calle", es ideal para enterarse del tipo de cambio informal, aquel que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. Según el portal cuantoestaeldolar.pe es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.490| Venta S/ 3.515

¿Por qué el precio del dólar varía?

El valor del dólar es un indicador extremadamente sensible porque no solo depende de lo que pasa en las casas de cambio de Jirón Ocoña, sino de cómo se mueve el tablero del mundo. En términos simples, este se ve afectado por tres grandes factores:

Factores internacionales: el precio de las materias primas y las tasas impuestas por la Reserva Federal de EE.UU.

el precio de las materias primas y las tasas impuestas por la Reserva Federal de EE.UU. Factores internos: incertidumbre política y la confianza en las instituciones

incertidumbre política y la confianza en las instituciones El Banco Central de Reserva del Perú: no fija el precio del dólar, pero interviene ante su escasez o abundancia.

Entonces, si pensabas comprar o vender dólar, hoy martes 5 de mayo es una buena oportunidad debido a que la divisa presenta estabilidad.