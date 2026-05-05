Tragedia en la Vía Expresa: joven de 28 años muere atropellado y conductor se da a la fuga

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva tragedia enluta las calles de Lima, un joven de 28 años falleció la madrugada de este martes tras ser atropellado en la Vía Expresa de la avenida Paseo de la República, en el distrito de Lince. El accidente ocurrió alrededor de la 1:30 a. m., cuando la víctima intentaba cruzar la transitada vía de norte a sur, sin imaginar el desenlace fatal.

Según información policial, el joven fue embestido violentamente por un vehículo cuyo conductor, lejos de detenerse a auxiliarlo, huyó con dirección hacia el distrito de Barranco. El hecho ha generando conmoción entre los pocos testigos que transitaban por la zona a esa hora.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Jesús Ramírez López gracias a su documento de identidad hallado durante las diligencias. Se informó además que presentaba varios tatuajes de flores en distintas partes del cuerpo, lo que facilitó su reconocimiento inicial por parte de las autoridades.

Cámaras de seguridad serán clave

Efectivos de la Policía Nacional llegaron rápidamente al lugar y acordonaron la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Las cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la Vía Expresa serán determinantes para identificar tanto al vehículo como al conductor responsable de este hecho.

Hasta el cierre del reporte, ningún familiar se había acercado al lugar del accidente. En tanto, el personal policial permanecía a la espera del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver, el cual sería trasladado a la morgue central de Lima.

El tránsito vehicular también se vio afectado, debido a que uno de los carriles en sentido de norte a sur fue cerrado temporalmente, generando congestión en las primeras horas de la mañana.

🔴🔵 Lince: Hombre muere atropellado en la Vía Expresa y conductor se da a la fuga.



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Crecen cifras de muertes por accidentes

Este caso se suma a una preocupante estadística. De acuerdo con datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), Lima registra más de 238 muertes por accidentes de tránsito, siendo la imprudencia (tanto de conductores como de peatones) una de las principales causas.

La falta de respeto a las normas de tránsito y el exceso de velocidad siguen siendo factores recurrentes en este tipo de tragedias. Asimismo, se hace un llamado a reforzar la educación vial y las sanciones para quienes incumplen la ley.

La muerte de Juan Carlos Ramírez no solo deja una familia en duelo, sino que vuelve a evidenciar la urgencia de tomar medidas concretas para frenar la violencia en las pistas. Mientras el responsable sigue prófugo, la ciudad suma otra víctima a una lista que no deja de crecer.