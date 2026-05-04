Arequipa: Hospital Honorio Delgado implementa el plan "Cero colas" y lanza citas virtuales para eliminar esperas y filas

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Hospital Regional Honorio Delgado inició este 4 de mayo una transformación digital histórica para sus usuarios. Mediante la implementación del plan "Cero Colas", la institución busca que miles de ciudadanos dejen de dormir en la calle para conseguir un turno médico.

Digitalización y acceso rápido mediante plataforma web

El mecanismo opera a través de un código QR o ingresando directamente al portal institucional del hospital. Los usuarios deben registrar su DNI y el número de referencia médica para solicitar el cupo, recibiendo una respuesta de confirmación en un plazo de 24 a 48 horas.

Esta modalidad está disponible para pacientes nuevos referidos y antiguos que necesiten reevaluaciones o revisar resultados de exámenes. El sistema permitirá que las personas acudan al hospital únicamente el día y la hora de su atención, evitando las aglomeraciones innecesarias que hoy desbordan las ventanillas.

Hasta el momento, el hospital recibe 250 solicitudes diarias de ingresos nuevos, sumando un flujo total de hasta 1200 atenciones por jornada. Con la nueva plataforma, se espera que los digitadores procesen 120 citas diarias cada uno, optimizando significativamente la gestión del tiempo y recursos administrativos.

Según el subdirector del hospital, José Carlos Tanco Urday, el horario de atención para estas gestiones virtuales será de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 1:30 p.m., contando además con personal de orientación en el frontis del establecimiento de salud.

Inclusión tecnológica y fortalecimiento de especialidades

Pese al avance tecnológico, la administración mantendrá un enfoque híbrido para no excluir a quienes no manejan herramientas digitales. Se han habilitado cuatro ventanillas presenciales exclusivas para adultos mayores y personas con discapacidad, asegurando que la brecha digital no afecte su derecho a la salud.

Las especialidades con mayor demanda, como neurología pediátrica y cardiología, serán monitoreadas de cerca para gestionar el déficit de personal. Paralelamente, se invita a la población a utilizar áreas recientemente fortalecidas, como gastroenterología y nefrología pediátrica, que cuentan con capacidad de atención inmediata para niños.

Este proyecto es el primer paso hacia la implementación de la historia clínica electrónica en el sur del país. Al ordenar la demanda diaria, cada médico podrá cumplir con sus 20 consultas programadas de forma digna, rápida y eficiente, eliminando el desorden en los pasillos.

El éxito del plan "Cero Colas" depende de la familiaridad del público con la plataforma virtual. Al usar el código QR, el hospital arequipeño garantiza que la atención de pacientes y las citas virtuales sean procesos modernos y seguros.