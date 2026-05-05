Hantavirus: La OMS sospecha que la infección se produjo fuera del crucero y de persona a persona

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El brote de hantavirus que mantiene expectante a la navegación internacional frente a las costas de Cabo Verde ha tomado un nuevo giro tras las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A pesar del temor inicial a un foco infeccioso dentro de la embarcación, el organismo internacional sostiene que el origen del contagio podría ser externo.

El factor geográfico y la observación de aves

Maria Van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, dijo que la hipótesis más plausible es que la infección de hantavirus se produjo fuera del crucero en el que se declaró el brote infeccioso que ha causado tres muertes

"Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco", indicó Maria Van Kerkhove.

La investigación se centra ahora en las actividades realizadas por los pasajeros antes de zarpar. Según Van Kerkhove, el grupo inicial pudo haber estado expuesto al virus durante excursiones rurales.

"Así que nuestra hipótesis de trabajo, teniendo en cuenta la cronología de los casos (los casos sospechosos que conocemos, esos seis o siete, si contamos al que se encuentra bien, a los pacientes iniciales, al primer caso y a su esposa) es que ellos se embarcaron en Argentina» y que éstos se infectaron mientras realizaban alguna actividad allí", señaló la experta.

Además Van Kerkhove recordó que la tripulación hizo escala en diferentes islas a lo largo de la costa de África, en algunas de las cuales hay muchos roedores.

"También podría haber alguna fuente de infección en las islas para algunos de los otros casos sospechosos", concluyó Van Kerkhove.

En definitiva, aunque el crucero permanece bajo estrictos protocolos de vigilancia con 147 personas a bordo, la evidencia científica sugiere que el navío no es un "barco infeccioso" por sí mismo, sino el escenario donde se manifestó una enfermedad aparentemente contraída en tierra.

¿Qué es el hantavirus y cómo se contagia?

El hantavirus es definido por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) como una familia de virus transmitidos por roedores, capaces de desencadenar cuadros clínicos letales como la fiebre hemorrágica con síndrome renal y el síndrome cardiopulmonar.

La vía de infección más frecuente es la inhalación: el virus, presente en la saliva, orina o excrementos de animales infectados, se mezcla con el aire mediante un proceso de aerosolización. Al respirar estas partículas microscópicas, el patógeno ingresa al organismo humano.

No obstante, la inhalación no es el único riesgo. El contagio también puede producirse por contacto directo con superficies contaminadas seguido del contacto con las mucosas (nariz o boca), o por mordeduras. Aunque la transmisión entre personas es inusual, la OMS advierte que es posible en cepas específicas de Sudamérica, como las presentes en Argentina y Chile.

Los síntomas iniciales suelen camuflarse bajo la apariencia de una gripe severa, caracterizada por fatiga, fiebre y dolores musculares en zonas como muslos y espalda, acompañados de náuseas o mareos.

La fase crítica sobreviene pocos días después, cuando la enfermedad evoluciona hacia el síndrome pulmonar, provocando una acumulación de líquido en los pulmones que dificulta gravemente la respiración.