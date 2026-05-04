Titular del Minedu respondió por déficit de presupuesto para Beca Bicentenario: "Encontramos falta de financiamiento"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno de José Balcázar, especialmente el sector Educación, afronta duros cuestionamientos en los últimos días luego que se conociera sobre un déficit presupuestal en Beca Generación Bicentenario. Este programa otorga financiamiento completo a estudiantes del país que busquen cursar estudios de postgrado en el extranjero.

Sin embargo, en las últimas semanas se conoció que cientos de beneficiarios no podrían acceder a una de las becas por falta de presupuesto a pesar de contar con la admisión de la respectiva casa de estudio.

Ministra de Educación responde por falta de presupuesto

Debido a esta situación, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República citó a la ministra de Educación, María Esther Cuadros, para que responda ante dicho equipo de trabajo.

De acuerdo a su exposición, la integrante del Gabinete indicó que desde su ingreso al Minedu encontró una falta de presupuesto para el programa Beca Bicentenario ya que solo había sido asignado un 67 % de lo solicitado al Ejecutivo.

Sin embargo, la ministra también indicó que se hicieron varios ajustes para que los beneficiarios en estudios continúen con normalidad. No obstante, también aclaró que no se hizo una nueva convocatoria para este 2026 ante la falta de presupuesto.

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La ministra de Educación, María Cuadras, se presenta ante el Congreso para responder por la situación de las becas



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"Tenemos que informar que la situación que encontramos fue la falta de financiamiento para la continuidad, primero de los becarios. Tenemos más de 60 mil becarios que continúan estudiando en Beca 18 y tenemos 283 estudiantes que están dentro de Beca Bicentenario", indicó.

Son las becas más caras

Seguidamente, la titular del Minedu indicó que este programa financia becas en especialidades no acorde al mercado laboral peruano. Además, precisó que se tratan de las becas más caras considerando que cerca del 40 % de becarios no ha regresado al país.

Por todas estas problemáticas, la responsable de la cartera de Educación confirmó que no se hará una nueva convocatoria para este año, pero también precisó que el financiamiento para los que ya cursan estudios está más que garantizado.

"En primer lugar, se hizo una transferencia de 77 millones para completar el financiamiento de los becarios que tienen continuidad. Estos 77 se sacó del presupuesto del Minedu. Luego se hizo una transferencia de 100 millones para 5184 becas. 50 del presupuesto del Ministerio y 50 del MEF", añadió.

En resumen, María Esther Cuadros, ministra de Educación, respondió ante la Comisión de Educación del Congreso sobre la polémica con el programa Beca Generación del Bicentenario indicando que cuando asumió la cartera ya había un déficit presupuestal que no pudieron solucionar.