BTS en Lima: Policía desaloja carpas en exteriores de estadio San Marcos previo a conciertos

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presencia de seguidores de BTS en los alrededores del Estadio San Marcos generó la intervención de las autoridades a pocos días de los tres conciertos que la agrupación surcoreana ofrecerá en Lima. La Policía Nacional retiró las carpas instaladas en áreas exteriores del recinto y liberó espacios destinados al tránsito peatonal.

La medida se ejecutó como parte de las acciones de prevención y seguridad previstas para las jornadas del 7, 9 y 10 de octubre, fechas en las que se espera una importante concentración de asistentes alrededor del estadio.

ARMYS haciendo cola afuera de San Marcos

Retiran campamentos de los exteriores

Las autoridades encontraron carpas instaladas en las inmediaciones del estadio, principalmente en zonas de tránsito y áreas verdes. El retiro responde a las disposiciones adoptadas para evitar que la ocupación de espacios públicos genere dificultades para la circulación de peatones y complique los accesos al recinto.

La intervención ocurre después de que la Fiscalía de Prevención del Delito exhortara a los seguidores a no instalar campamentos en las veredas o bermas próximas al estadio. El Ministerio Público señaló que estas acciones forman parte de un plan preventivo frente a los posibles riesgos asociados a los conciertos.

En ese sentido, el objetivo es mantener despejadas las rutas de acceso y evacuación y evitar aglomeraciones que puedan representar un riesgo para los asistentes. El retiro de las carpas también busca garantizar el uso de las veredas para quienes transiten por la zona.

La Fiscalía indicó que las acciones preventivas se realizarán de manera articulada con las autoridades municipales y la Policía Nacional.

Refuerzan seguridad por conciertos

El operativo forma parte de un despliegue más amplio alrededor del Estadio San Marcos. La Municipalidad de Lima anunció restricciones temporales y desvíos vehiculares en las vías cercanas al recinto durante las tres fechas de presentación de BTS.

Además de las medidas relacionadas con el tránsito y el uso de los espacios públicos, las autoridades mantienen la alerta frente a posibles estafas con entradas falsas y otros delitos que podrían afectar a los asistentes.

La Fiscalía recomendó adquirir boletos únicamente mediante canales confiables y advirtió sobre el riesgo de comprar entradas con códigos adulterados, duplicados o inexistentes.

En paralelo, la Policía y las autoridades municipales realizarán controles en los exteriores del estadio para prevenir incidentes y mantener despejados los accesos.

Con el retiro de las carpas, las autoridades buscan evitar que los exteriores del Estadio San Marcos se conviertan en zonas de campamento durante los conciertos de BTS. El operativo se suma a las medidas de tránsito, seguridad y prevención anunciadas para garantizar la circulación y reducir riesgos durante las tres fechas del evento.